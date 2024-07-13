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Представлена нова Toyota Avalon 2024: як змінився великий седан (фото)

Toyota Avalon 2024, Toyota Avalon, седан Toyota Avalon
Фото: Toyota | Toyota Avalon пройшла оновлення

Великий седан Toyota Avalon оновили зовні та осучаснили всередині. У лінійці моделі з'явилися нові гібридні версії.

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У Китаї дебютувала нова Toyota Avalon 2024. Повнорозмірний седан Е-класу пройшов модернізацію і надходить у продаж за ціною від 178 800 до 256 800 юанів ($24 700 – 35 500). Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

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У різних версіях моделі решітка радіатора відрізняється
Фото: Toyota
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Дизайн Toyota Avalon не зазнав суттєвих змін. Седан пізнається, перш за все, за новою решіткою радіатора, причому її дизайн відрізняється, залежно від версії. Крім того, оновлені фари та ліхтарі, запропоновані нові колісні диски діаметром 17-19 дюймів і розширена палітра кольорів кузова.

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У салоні встановили нові кермо і тачскрін
Фото: Toyota

У салоні Toyota Avalon 2024 замінені кермо та перемикачі на центральній панелі, а також встановлена нова мультимедійна система зі збільшеним (10,25 або 12,3 дюйма) дисплеєм. Серед опцій є віртуальний щиток приладів та проєкція на лобове скло.

Toyota Avalon, седан Toyota Avalon Fullscreen
У лінійці з'явилися нові гібридні версії
Фото: Toyota

Зазнала змін і лінійка двигунів Toyota Avalon 2024. 2,5-літрову бензинову четвірку прибрали, тому лишився тільки 2,0-літровий 173-сильний мотор. А от гібридних версій тепер дві – 2,0-літрова 197-сильна та 2,5-літрова 230-сильна. Усі Toyota Avalon 2024 оснащені варіатором.

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