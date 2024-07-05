Нового американського суперника VW Jetta і Hyundai Elantra розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Dodge Attitude — 4,7-метровий доступний седан С-класу з обтічним дизайном. Автомобіль оснастять 1,5-літровим 177-сильним турбомотором.

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В інтернет потрапили фото Dodge Attitude другого покоління. Недорогий седан презентують у серпні або вересні. Про це повідомляє мексиканський сайт Autocosmos.

Передня частина авто витримана в стилістиці Dodge

Саме в Мексиці виготовлятимуть новий Dodge Attitude. Седан кардинально зміниться і перейде з В-класу у С-клас. Якщо модель попереднього покоління (вона створена на базі компактного Mitsubishi Mirage) сягала 4,2 м у довжину, то нова генерація підросте одразу до 4,7 м. Отже, її конкурентами будуть Volkswagen Jetta і Hyundai Elantra.

Dodge Attitude – знайомий незнайомець, адже він створений на базі GAC Empow. До речі, це не перший плід співробітництва концернів Stellantis і GAC: китайське коріння має і новий Dodge Journey.

У салоні встановлено два дисплеї

Дві моделі майже ідентичні у профіль, хоча передня частина Attitude змінена у фірмовому стилі Dodge. На кришці багажника розташований спойлер.

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї з діагоналлю 7 або 10,25 дюйма. Об’єм багажника становить 415 л.

GAC Empow

Новий GAC Empow оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 177 к. с. та 7-ступінчастим роботом. Цей же двигун отримає і седан Dodge Attitude.

До речі, недавно показали новий Renault Koleos, який теж має китайське коріння — створений на базі Geely.

Також Фокус розповідав, що Stellantis виведе на європейський ринок недорогий сімейний електрокросовер.