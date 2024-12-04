Експерти радять не заряджати смартфони на 100%: до яких проблем це призводить

На практиці виявилося, що підтримувати корисний рівень заряду від 20% до 80% досить складно. Це може більше нашкодити, ніж допомогти.

Експерти радять не заряджати гаджетів до 100%, оскільки це поступово псує акумулятори. Журналіст сайту Make use of Джон Ава-Абуон дотримувався цього правила, але швидко від нього відмовився через проблеми, що виникли, а тепер поділився своїм досвідом.

Згідно з фізикою, найбільше навантаження на батарею виникає під час заряду від 0% до 20% і від 80% до 100%. Якщо утримувати його на рівні 20%-80%, то акумулятор матиме високу загальну продуктивність і виконає менше циклів заряду-розряду, а отже — прослужить довше.

Автору "правило 80%" спочатку здалося розумним і досить простим. Логіка проста: уникати повного заряджання і розряджання, щоб зменшити знос енергетичних осередків.

Він виробив звичку заряджати смартфон і ноутбук не до кінця, але незабаром виявив, що він розряджається значно швидше, ніж зазвичай. Якщо зупинятися на 80% вранці й активно користуватися гаджетом для GPS-навігації, ігор, потокової передачі та інших енерговитратних завдань, то вже до середини дня рівень часто знижувався до "червоної зони" (20% і нижче).

"За іронією долі, намагаючись захистити свою батарею від діапазону високого заряду, я піддавав її циклам вкрай низького заряду — чого експерти також не рекомендують", — зазначив журналіст.

Повністю розряджати смартфон шкідливо для батареї Фото: teahub.io

Доводилося шукати зарядний пристрій, іноді це були дуже незручні моменти, наприклад, під час поїздки в автомобілі або робочого дзвінка. У підсумку "правило 80%" принесло більше клопоту при активному використанні пристрою.

Коли Джон відмовився від концепції і почав знову заряджати пристрої на 100%, то майже одразу помітив зміни на краще. Батарея більше не розряджалася так швидко, смартфон витримував довгі розмови та поїздки, а власник перестав турбуватися через рівень заряду. Відпала потреба в частих коротких підзарядках, які, з часом, теж можуть погіршити акумулятор.

Автор статті порадив шукати баланс і проявляти гнучкість у цьому питанні. Наприклад, у завантажені дні, коли потрібно багато працювати з телефоном або ноутбуком, потрібно заряджати їх повністю, а в більш легкі — зняти з зарядки раніше або зовсім не ставити на ніч. Увімкнення режимів економії заряду батареї або вимкнення непотрібних фонових застосунків допомагає збільшити час використання між заряджаннями, зменшуючи зношення від частих циклів заряджання.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.

Писали також про найкращі смартфони зі знімними акумуляторами. Таких сьогодні небагато, і знайти хороші варіанти складно, зате можна менше переживати про зношування.