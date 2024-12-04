Эксперты советуют не заряжать смартфоны на 100%: к каким проблемам это приводит

На практике оказалось, что поддерживать полезный уровень заряда от 20% до 80% довольно сложно. Это может больше навредить, чем помочь.

Эксперты советуют не заряжать гаджетов до 100%, поскольку это постепенно портит аккумуляторы. Журналист сайта Make use of Джон Ава-Абуон придерживался этого правила, но быстро от него отказался из-за возникших проблем, а теперь поделился своим опытом.

Согласно физике, наибольшая нагрузка на батарею возникает при заряде от 0% до 20% и от 80% до 100%. Если удерживать его на уровне 20%-80%, то аккумулятор будет иметь высокую общую производительность и выполнит меньше циклов заряда-разряда, а значит — прослужит дольше.

Автору "правило 80%" сначала показалось разумным и достаточно простым. Логика проста: избегать полной зарядки и разрядки, чтобы уменьшить износ энергетических ячеек.

Он выработал привычку заряжать смартфон и ноутбук не до конца, но вскоре обнаружил, что он разряжается значительно быстрее обычного. Если останавливаться на 80% утром и активно пользоваться гаджетом для GPS-навигации, игр, потоковой передачи и других энергозатратных задач, то уже к середине дня уровень часто снижался к "красной зоне" (20% и ниже).

"По иронии судьбы, пытаясь защитить свою батарею от диапазона высокого заряда, я подвергал ее циклам крайне низкого заряда — чего эксперты также не рекомендуют", — отметил журналист.

Полностью разряжать смартфон вредно для батареи Фото: teahub.io

Приходилось искать зарядное устройство, иногда это были очень неудобные моменты, например, во время поездки в автомобиле или рабочего звонка. В итоге "правило 80%" принесло больше хлопот при активном использовании устройства.

Когда Джон отказался от концепции и начал снова заряжать устройства на 100%, то почти сразу заметил изменения к лучшему. Батарея больше не разряжалась так быстро, смартфон выдерживал долгие разговоры и поездки, а владелец перестал беспокоиться из-за уровня заряда. Отпала нужда в частых коротких подзарядках, которые, со временем, тоже могут ухудшить аккумулятор.

Автор статьи посоветовал искать баланс и проявлять гибкость в этом вопросе. Например, в загруженные дни, когда нужно много работать с телефоном или ноутбуком, нужно заряжать их полностью, а в более легкие — снять с зарядки пораньше или вовсе не ставить на ночь. Включение режимов экономии заряда батареи или отключение ненужных фоновых приложений помогает увеличить время использования между зарядками, уменьшая износ от частых циклов зарядки.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.

Писали также о лучших смартфонах со съемными аккумуляторами. Таких сегодня немного, и найти хорошие варианты сложно, зато можно меньше переживать об износе.