Топ-5 смартфонов со съемными аккумуляторами: модели от Samsung, Nokia, TCL (фото, видео)
Съемные батареи в телефонах — "вымирающий вид", но несколько вариантов все еще есть на мировом рынке.
Среди актуальных смартфонов — Samsung Galaxy XCover 7, Kyocera Duraforce Pro 3, Fairphone 5, TCL Ion X, Nokia C21. Подборку создали эксперты Android Authority.
Samsung Galaxy XCover 7
Большинство телефонов со съемными батареями попадают в нижнюю часть спектра спецификаций и цен, и найти хорошие варианты в этой категории становится все сложнее и сложнее. Вот почему Samsung Galaxy XCover 7 стал таким приятным сюрпризом.
Характеристики Galaxy XCover 7:
- Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+
- Чипсет: восьмиядерный процессор MediaTek
- Оперативная память: 6 ГБ
- Память: 128 ГБ
Kyocera Duraforce Pro 3
Это, безусловно, один из лучших телефонов со съемным аккумулятором, выпущенный в середине 2023 года. Он также довольно дорогой — 900 долларов, но это может быть лучшим вариантом в рейтинге.
Для начала, Kyocera Duraforce Pro 3 — прочный телефон с рейтингом IP68 и сертификацией MIL-STD-810H. И характеристики тоже довольно хороши. В телефоне установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Характеристики Duraforce Pro 3:
- Дисплей: 5,38 дюйма, Full HD+
- Чипсет: Snapdragon 7 Gen 1
- Оперативная память: 6 ГБ
- Память: 128 ГБ
Fairphone 5
Fairphone 5 произвел на нас впечатление на IFA 2023. Это не только один из лучших телефонов со съемным аккумулятором, он еще и модульный. Можно заменить такие вещи, как дисплей, камеры, наушник, динамик, порт USB-C и многое другое.
Если отбросить модульность, Fairphone 5 — довольно аккуратный телефон. В нем — чип Qualcomm QCM6490 с 8 ГБ оперативной памяти. OLED-экран имеет размер 6,46 дюйма и частоту обновления 90 Гц. Аккумулятор емкостью 4200 мАч не огромный, но он съемный, и заряжается при мощности 30 Вт.
Характеристики Fairphone 5:
- Дисплей: 6,46 дюйма, 2700 x 1224
- Чипсет: Qualcomm QCM6490
- Оперативная память: 8 ГБ
- Память: 256 ГБ
Nokia C21
Nokia C21 — далеко не самый мощный телефон со съемной батареей, но это достаточно новая бюджетная альтернатива. Он поставляется с Android 11 (Go Edition), что означает, что он также поставляется с почти стандартным опытом Android.
Телефон HMD оснащен чипсетом Unisoc SC9863A, который должен отлично справляться с сообщениями, просмотром и другими легкими задачами. Не ждите ничего выдающегося, глядя на остальную часть спецификации. Есть 2-4 ГБ ОЗУ, 32-64 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч.
Характеристики Nokia C21:
- Дисплей: 6,52 дюйма, HD+
- Чипсет: Unisoc SC9863A
- Оперативная память: 2/3 ГБ
- Память: 32/64 ГБ
TCL Ion X
Те, кто ищет сверхдоступный телефон со съемным аккумулятором, могут рассмотреть возможность приобретения TCL Ion X.
Конечно, аккумулятор емкостью 3000 мАч можно снять. Другие характеристики включают процессор MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Экран имеет размер шесть дюймов, что является хорошим размером, но у него разрешение всего 720p.
Характеристики Ion X:
- Дисплей: 6 дюймов, HD+
- Чипсет: Helio G25
- Оперативная память: 3 ГБ
- Память: 32 ГБ
Сообщалось также, что Huawei бросил вызов США с новыми чипами Ascend 910C. Они должны составить конкуренцию процессорам для искусственного интеллекта от американской компании Nvidia.