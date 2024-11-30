Топ-5 смартфонов со съемными аккумуляторами: модели от Samsung, Nokia, TCL (фото, видео)

Съемные батареи в телефонах — "вымирающий вид", но несколько вариантов все еще есть на мировом рынке.

Среди актуальных смартфонов — Samsung Galaxy XCover 7, Kyocera Duraforce Pro 3, Fairphone 5, TCL Ion X, Nokia C21. Подборку создали эксперты Android Authority.

Samsung Galaxy XCover 7

Большинство телефонов со съемными батареями попадают в нижнюю часть спектра спецификаций и цен, и найти хорошие варианты в этой категории становится все сложнее и сложнее. Вот почему Samsung Galaxy XCover 7 стал таким приятным сюрпризом.

Samsung Galaxy XCover 7

Характеристики Galaxy XCover 7:

Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+

6,6 дюйма, Full HD+ Чипсет: восьмиядерный процессор MediaTek

восьмиядерный процессор MediaTek Оперативная память: 6 ГБ

6 ГБ Память: 128 ГБ

Kyocera Duraforce Pro 3

Это, безусловно, один из лучших телефонов со съемным аккумулятором, выпущенный в середине 2023 года. Он также довольно дорогой — 900 долларов, но это может быть лучшим вариантом в рейтинге.

Для начала, Kyocera Duraforce Pro 3 — прочный телефон с рейтингом IP68 и сертификацией MIL-STD-810H. И ​​характеристики тоже довольно хороши. В телефоне установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Характеристики Duraforce Pro 3:

Дисплей: 5,38 дюйма, Full HD+

5,38 дюйма, Full HD+ Чипсет: Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 7 Gen 1 Оперативная память: 6 ГБ

6 ГБ Память: 128 ГБ

Fairphone 5

Fairphone 5 произвел на нас впечатление на IFA 2023. Это не только один из лучших телефонов со съемным аккумулятором, он еще и модульный. Можно заменить такие вещи, как дисплей, камеры, наушник, динамик, порт USB-C и многое другое.

Если отбросить модульность, Fairphone 5 — довольно аккуратный телефон. В нем — чип Qualcomm QCM6490 с 8 ГБ оперативной памяти. OLED-экран имеет размер 6,46 дюйма и частоту обновления 90 Гц. Аккумулятор емкостью 4200 мАч не огромный, но он съемный, и заряжается при мощности 30 Вт.

Fairphone 5 Фото: Android Authority

Характеристики Fairphone 5:

Дисплей: 6,46 дюйма, 2700 x 1224

6,46 дюйма, 2700 x 1224 Чипсет: Qualcomm QCM6490

Qualcomm QCM6490 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Память: 256 ГБ

Nokia C21

Nokia C21 — далеко не самый мощный телефон со съемной батареей, но это достаточно новая бюджетная альтернатива. Он поставляется с Android 11 (Go Edition), что означает, что он также поставляется с почти стандартным опытом Android.

Телефон HMD оснащен чипсетом Unisoc SC9863A, который должен отлично справляться с сообщениями, просмотром и другими легкими задачами. Не ждите ничего выдающегося, глядя на остальную часть спецификации. Есть 2-4 ГБ ОЗУ, 32-64 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Nokia C21

Характеристики Nokia C21:

Дисплей: 6,52 дюйма, HD+

6,52 дюйма, HD+ Чипсет: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A Оперативная память: 2/3 ГБ

2/3 ГБ Память: 32/64 ГБ

TCL Ion X

Те, кто ищет сверхдоступный телефон со съемным аккумулятором, могут рассмотреть возможность приобретения TCL Ion X.

Конечно, аккумулятор емкостью 3000 мАч можно снять. Другие характеристики включают процессор MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Экран имеет размер шесть дюймов, что является хорошим размером, но у него разрешение всего 720p.

TCL Ion X

Характеристики Ion X:

Дисплей: 6 дюймов, HD+

6 дюймов, HD+ Чипсет: Helio G25

Helio G25 Оперативная память: 3 ГБ

3 ГБ Память: 32 ГБ

Сообщалось также, что Huawei бросил вызов США с новыми чипами Ascend 910C. Они должны составить конкуренцию процессорам для искусственного интеллекта от американской компании Nvidia.