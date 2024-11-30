Топ-5 смартфонів зі знімними акумуляторами: моделі від Samsung, Nokia, TCL (фото, відео)

Знімні батареї в телефонах — "вимираючий вид", але кілька варіантів все ще є на світовому ринку.

Серед актуальних смартфонів — Samsung Galaxy XCover 7, Kyocera Duraforce Pro 3, Fairphone 5, TCL Ion X, Nokia C21. Добірку створили експерти Android Authority.

Samsung Galaxy XCover 7

Більшість телефонів зі знімними батареями потрапляють у нижню частину спектра специфікацій і цін, і знайти хороші варіанти в цій категорії стає дедалі складніше і складніше. Ось чому Samsung Galaxy XCover 7 став таким приємним сюрпризом.

Samsung Galaxy XCover 7

Характеристики Galaxy XCover 7:

Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+

6,6 дюйма, Full HD+ Чипсет: восьмиядерний процесор MediaTek

восьмиядерний процесор MediaTek Оперативна пам'ять: 6 ГБ

6 ГБ Пам'ять: 128 ГБ

Kyocera Duraforce Pro 3

Це, безумовно, один із найкращих телефонів зі знімним акумулятором, випущений у середині 2023 року. Він також досить дорогий — 900 доларів, але це може бути найкращим варіантом у рейтингу.

Для початку, Kyocera Duraforce Pro 3 — міцний телефон з рейтингом IP68 і сертифікацією MIL-STD-810H. І характеристики теж досить хороші. У телефоні встановлено чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Характеристики Duraforce Pro 3:

Дисплей: 5,38 дюйма, Full HD+

5,38 дюйма, Full HD+ Чипсет: Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 7 Gen 1 Оперативна пам'ять: 6 ГБ

6 ГБ Пам'ять: 128 ГБ

Fairphone 5

Fairphone 5 справив на нас враження на IFA 2023. Це не тільки один з найкращих телефонів зі знімним акумулятором, він ще й модульний. Можна замінити такі речі, як дисплей, камери, навушник, динамік, порт USB-C і багато іншого.

Якщо відкинути модульність, Fairphone 5 — досить акуратний телефон. У ньому — чип Qualcomm QCM6490 з 8 ГБ оперативної пам'яті. OLED-екран має розмір 6,46 дюйма і частоту оновлення 90 Гц. Акумулятор ємністю 4200 мАг не величезний, але він знімний, і заряджається при потужності 30 Вт.

Fairphone 5 Фото: Android Authority

Характеристики Fairphone 5:

Дисплей: 6,46 дюйма, 2700 x 1224

6,46 дюйма, 2700 x 1224 Чипсет: Qualcomm QCM6490

Qualcomm QCM6490 Оперативна пам'ять: 8 ГБ

8 ГБ Пам'ять: 256 ГБ

Nokia C21

Nokia C21 — далеко не найпотужніший телефон зі знімною батареєю, але це досить нова бюджетна альтернатива. Він поставляється з Android 11 (Go Edition), що означає, що він також поставляється з майже стандартним досвідом Android.

Телефон HMD оснащений чипсетом Unisoc SC9863A, який повинен відмінно справлятися з повідомленнями, переглядом та іншими легкими завданнями. Не чекайте нічого видатного, дивлячись на іншу частину специфікації. Є 2-4 ГБ ОЗП, 32-64 ГБ пам'яті та акумулятор ємністю 3000 мАг.

Nokia C21

Характеристики Nokia C21:

Дисплей: 6,52 дюйма, HD+

6,52 дюйма, HD+ Чипсет: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A Оперативна пам'ять: 2/3 ГБ

2/3 ГБ Пам'ять: 32/64 ГБ

TCL Ion X

Ті, хто шукає наддоступний телефон зі знімним акумулятором, можуть розглянути можливість придбання TCL Ion X.

Звичайно, акумулятор ємністю 3000 мАг можна зняти. Інші характеристики включають процесор MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Екран має розмір шість дюймів, що є гарним розміром, але в нього роздільна здатність лише 720p.

TCL Ion X

Характеристики Ion X:

Дисплей: 6 дюймів, HD+

6 дюймів, HD+ Чипсет: Helio G25

Helio G25 Оперативна пам'ять: 3 ГБ

3 ГБ Пам'ять: 32 ГБ

Повідомлялося також, що Huawei кинув виклик США з новими чіпами Ascend 910C. Вони мають скласти конкуренцію процесорам для штучного інтелекту від американської компанії Nvidia.