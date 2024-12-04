Машина під ялинку: 8 кращих авто-подарунків на Новий Рік (фото)

Новорічним подарунком може бути автомобіль будь-якого класу. Фокус обрав моделі, які підійдуть різним категоріям автолюбителів.

Наближається Новий Рік і прийшов час задуматися про подарунки рідним і близьким чи навіть самому собі. Автомобіль – чудовий презент під ялинку, якщо, звісно, фінанси дозволяють. Фокус обрав кращі авто-подарунки на Новий Рік.

Звісно, смаки людей відрізняються, та й фінансові можливості у всіх різняться, тому ми постаралися вибрати автомобілі різних класів та цінових категорій.

Подарунок для стильних — Peugeot 408

Peugeot 408 Фото: Stellantis

Peugeot 408 – одна із найяскравіших нових моделей, яка, між іншим, цьогоріч стала лауреатом акції "Автомобіль року в Україні". Оригінальний крос-фастбек вирізняється стильним дизайном і при цьому є доволі практичним, адже має чималий багажник. Його 215-сильний турбомотор забезпечує непогану динаміку.

Подарунок для любителів пригод — Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser Prado залишається класичним рамним підкорювачем бездоріжжя, який зможе завезти у найвіддаленіші куточки та повернути назад. Разом із тим, позашляховик став сучаснішим, просторішим і виразнішим на вигляд, а ще отримав новий бензиновий турбомотор, який є альтернативою перевіреному турбодизелю.

Подарунок для водіїв-початківців — вживаний VW Golf

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf – найпопулярніше вживане авто в Україні. Попередні покоління моделі надійні і невибагливі, а ще недорогі, тому чудово підходять на роль першого авто. До того ж, лінійка моделі дуже широка та включає велику кількість різноманітних версій.

Подарунок для екологічно свідомих — Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Volvo EX30 – один із найдешевших електрокросоверів, які продаються в Україні. Разом із цим, модель не можна назвати бюджетною, адже вона вирізняється якісним внутрішнім оздобленням (із використанням матеріалів, отриманих шляхом вторинної переробки) та оригінальним стилем. Топова 428-сильна версія дорожча, але здатна розігнатися до сотні за 3,6 с.

Подарунок для сімейних водіїв — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq – втілення практичності. Кросовер має просторий салон з якісним оздобленням та великою кількістю відсіків для дрібних речей, а його багажник – гігантський. На вибір пропонують бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом. Кросовер Skoda непогано керується та має гарну шумоізоляцію.

Розкішний подарунок — Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLC — преміальний кросовер із елегантним дизайном та якісним інтер'єром. Модель пропонують у стандартній версії та варіанті Coupe зі стрімкішим дизайном. На вибір доступні бензинові, дизельні та плагін-гібридні модифікації потужністю до 650 сил.

Подарунок для економних — Opel Astra

Opel Astra Фото: Opel

Новий Opel Astra з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем відносно недорогий та вирізняється низькою витратою пального – 4,5 л на 100 км у місті та 3,8 л/100 км на трасі. До того ж, хетчбек Opel Astra шостого покоління став значно привабливішим і виразнішим за попередників, а його салон якісніший.

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Недорогий подарунок для любителів швидкості — MG4 XPower

MG4 XPower Фото: Тарас Брязгунов

Електромобіль MG4 XPower – маленька ракета, яка здатна кинути виклик дорогим спорткарам. Заряджений хетчбек отримав 435-сильну установку та повний привід і здатен розігнатися до сотні всього за 3,8 с. До того ж, він дешевший в утриманні за бензинові спортивні моделі, адже затрати на електроенергію невеликі.

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