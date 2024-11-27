Експлуатація автомобіля в зимовий період: корисні поради та рекомендації

Аби уникнути проблем взимку, варто підготувати автомобіль до холодів та перевірити роботу його основних систем. На авто рекомендується їздити обережно та уникати різких маневрів.

Українські зими – це завжди випробування для авто. Уникнути неприємностей та легше пережити зимовий період вдасться, якщо підготуватися до складних умов та дотримуватися простих правил. Фокус нагадає про особливості експлуатації автомобілів узимку.

Підготовка авто до зими

Звісно, до морозів та снігопадів потрібно бути готовим заздалегідь. І мова йде не лише про такі обов’язкові речі, як зимові шини чи рідина для омивача скла, яка не замерзає.

Перед холодами доцільно провести діагностику ходової авто Фото: Freepik

Бажано провести базову діагностику вузлів автомобіля, на які зростає навантаження взимку. Мова йде про ходову, гальмівні колодки і диски, обігрівач, свічі запалювання та, звісно, акумулятор. Взагалі, бажано мати пуско-зарядний пристрій, який дозволить за потреби швидко заживити розряджений акумулятор та завести автомобіль.

Не зайвою буде перевірка основних робочих рідин – мастила, антифризу, гальмівної рідини. Стан світлотехніки, гумових ущільнювачів, щіток склоочисника та бризковиків також варто проконтролювати. За потреби зношені деталі потрібно замінити.

Які речі необхідні в авто взимку

Хоча зими в Україні останнім часом стали не такими лютими, потрібно бути готовим до погіршення погоди. Рукавички, складна лопата, буксирувальний трос, щітка зі скребком від льоду, розморожувач замків, рідина від запотівання скла – усе це не буде зайвим у багажнику автомобіля та може стати в нагоді в екстремальних ситуаціях. Пляшку з запасом омивача скла також бажано постійно возити із собою.

Невелика лопата в багажнику не буде зайвою взимку Фото: Freepik

Якщо ж очікується дальня поїздка, то водію слід подбати і про себе та пасажирів. Про всяк випадок варто взяти з собою хімічну грілку, пляшку з питною водою та висококалорійні продукти на кшталт шоколаду чи горіхів.

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Обережність – запорука безпеки

Експлуатація авто взимку потребує від водія більше уважності та обережності. Перед поїздкою варто перевірити автомобіль. Не забувайте, що в холодну погоду тиск у шинах падає і вони потребують підкачки.

Прогрівати сучасні автомобілі необов’язково – їх двигуни пристосовані до експлуатації за умови низьких температур. Хоча варто відзначити, що в деяких моделях авто обігрівач повноцінно не працюватиме, поки двигун не досягне робочої температури.

Їздити взимку рекомендують акуратно: слід утриматися від різких маневрів, розганятися та гальмувати плавно – це дозволить зберегти контроль над авто на мокрій чи слизькій дорозі. Аби авто не застрягло в глибокому снігу на стоянці, доцільно заздалегідь "роз’їздити" колію, рухаючись вперед-назад.

У сильний мороз мити авто не рекомендується Фото: Pixabay

Узимку варто ретельніше мити автомобіль і особливу увагу звертати на його днище та колісні арки. Після цього можна обробити кузов спеціальними антикорозійними засобами. Водночас, треба пам’ятати, що в сильний мороз мийка не рекомендується, адже перепад температур шкідливий для лакофарбового покриття кузова.

Крім того, у сильний мороз не зайвим буде зняти акумулятор авто та забрати його додому в тепло. Також фахівці радять тримати бак з пальним авто максимально наповненим, аби там не утворився і не замерз конденсат.

Насамкінець варто зазначити, що зима не є катастрофою і за умови ретельної підготовки природа та чотириколісний друг не піднесуть неприємних сюрпризів.

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