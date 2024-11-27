Эксплуатация автомобиля в зимний период: полезные советы и рекомендации

Чтобы избежать проблем зимой, стоит подготовить автомобиль к холодам и проверить работу его основных систем. На авто рекомендуется ездить осторожно и избегать резких маневров.

Украинские зимы — это всегда испытание для авто. Избежать неприятностей и легче пережить зимний период удастся, если подготовиться к сложным условиям и придерживаться простых правил. Фокус напомнит об особенностях эксплуатации автомобилей зимой.

Подготовка авто к зиме

Конечно, к морозам и снегопадам нужно быть готовым заранее. И речь идет не только о таких обязательных вещах, как зимние шины или незамерзающая жидкость для омывателя стекла.

Перед холодами целесообразно провести диагностику ходовой авто Фото: Freepik

Желательно провести базовую диагностику узлов автомобиля, на которые возрастает нагрузка зимой. Речь идет о ходовой, тормозных колодках и дисках, обогревателе, свечах зажигания и, конечно, аккумуляторе. Вообще, желательно иметь пуско-зарядное устройство, которое позволит при необходимости быстро запитать разряженный аккумулятор и завести автомобиль.

Не лишней будет проверка основных рабочих жидкостей — масла, антифриза, тормозной жидкости. Состояние светотехники, резиновых уплотнителей, щеток стеклоочистителя и брызговиков также стоит проконтролировать. При необходимости изношенные детали нужно заменить.

Какие вещи необходимы в авто зимой

Хотя зимы в Украине в последнее время стали не такими лютыми, нужно быть готовым к ухудшению погоды. Перчатки, складная лопата, буксировочный трос, щетка со скребком от льда, размораживатель замков, жидкость от запотевания стекол — все это не будет лишним в багажнике автомобиля и может пригодиться в экстремальных ситуациях. Бутылку с запасом омывателя стекла также желательно постоянно возить с собой.

Небольшая лопата в багажнике не будет лишней зимой Фото: Freepik

Если же ожидается дальняя поездка, то водителю следует позаботиться и о себе и пассажирах. На всякий случай стоит взять с собой химическую грелку, бутылку с питьевой водой и высококалорийные продукты вроде шоколада или орехов.

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Осторожность — залог безопасности

Эксплуатация авто зимой требует от водителя больше внимательности и осторожности. Перед поездкой стоит проверить автомобиль. Не забывайте, что в холодную погоду давление в шинах падает и они нуждаются в подкачке.

Прогревать современные автомобили необязательно — их двигатели приспособлены к эксплуатации при условии низких температур. Хотя стоит отметить, что в некоторых моделях авто обогреватель полноценно не будет работать, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

Ездить зимой рекомендуют аккуратно: следует воздержаться от резких маневров, разгоняться и тормозить плавно — это позволит сохранить контроль над авто на мокрой или скользкой дороге. Чтобы авто не застряло в глубоком снегу на стоянке, целесообразно заранее "разъездить" колею, двигаясь вперед-назад.

В сильный мороз мыть авто не рекомендуется Фото: Pixabay

Зимой стоит тщательнее мыть автомобиль и особое внимание обращать на его днище и колесные арки. После этого можно обработать кузов специальными антикоррозийными средствами. В то же время, надо помнить, что в сильный мороз мойка не рекомендуется, ведь перепад температур вреден для лакокрасочного покрытия кузова.

Кроме того, в сильный мороз не лишним будет снять аккумулятор авто и забрать его домой в тепло. Также специалисты советуют держать бак с горючим авто максимально наполненным, чтобы там не образовался и не замерз конденсат.

Наконец стоит отметить, что зима не является катастрофой и при условии тщательной подготовки природа и четырехколесный друг не преподнесут неприятных сюрпризов.

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