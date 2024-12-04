Машина под елку: 8 лучших авто-подарков на Новый Год (фото)

Новогодним подарком может быть автомобиль любого класса. Фокус выбрал модели, которые подойдут разным категориям автолюбителей.

Приближается Новый Год и пришло время задуматься о подарках родным и близким или даже самому себе. Автомобиль — отличный презент под елку, если, конечно, финансы позволяют. Фокус выбрал лучшие авто-подарки на Новый Год.

Конечно, вкусы людей отличаются, да и финансовые возможности у всех разнятся, поэтому мы постарались выбрать автомобили разных классов и ценовых категорий.

Подарок для стильных — Peugeot 408

Peugeot 408 Фото: Stellantis

Peugeot 408 — одна из самых ярких новых моделей, которая, между прочим, в этом году стала лауреатом акции "Автомобиль года в Украине". Оригинальный кросс-фастбек отличается стильным дизайном и при этом довольно практичен, ведь имеет большой багажник. Его 215-сильный турбомотор обеспечивает неплохую динамику.

Подарок для любителей приключений — Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser Prado остается классическим рамным покорителем бездорожья, который сможет завезти в самые отдаленные уголки и вернуть обратно. Вместе с тем, внедорожник стал современнее, просторнее и выразительнее на вид, а еще получил новый бензиновый турбомотор, который является альтернативой проверенному турбодизелю.

Подарок для начинающих водителей — подержанный VW Golf

Фольксваген Гольф Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf — самое популярное подержанное авто в Украине. Предыдущие поколения модели надежны и неприхотливы, а еще недорогие, поэтому прекрасно подходят на роль первого авто. К тому же, линейка модели очень широкая и включает большое количество разнообразных версий.

Подарок для экологически сознательных — Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Volvo EX30 — один из самых дешевых электрокроссоверов, которые продаются в Украине. Вместе с тем, модель нельзя назвать бюджетной, ведь она отличается качественной внутренней отделкой (с использованием материалов, полученных путем вторичной переработки) и оригинальным стилем. Топовая 428-сильная версия дороже, но способна разогнаться до сотни за 3,6 с.

Подарок для семейных водителей — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq — воплощение практичности. Кроссовер имеет просторный салон с качественной отделкой и большим количеством отсеков для мелких вещей, а его багажник — гигантский. На выбор предлагаются бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. Кроссовер Skoda неплохо управляется и имеет хорошую шумоизоляцию.

Роскошный подарок — Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes GLC — премиальный кроссовер с элегантным дизайном и качественным интерьером. Модель предлагают в стандартной версии и варианте Coupe с более стремительным дизайном. На выбор доступны бензиновые, дизельные и плагин-гибридные модификации мощностью до 650 сил.

Подарок для экономных — Opel Astra

Опель Астра Фото: Opel

Новый Opel Astra с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем относительно недорогой и отличается низким расходом топлива — 4,5 л на 100 км в городе и 3,8 л/100 км на трассе. К тому же, хэтчбек Opel Astra шестого поколения стал значительно привлекательнее и выразительнее предшественников, а его салон качественнее.

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Недорогой подарок для любителей скорости — MG4 XPower

MG4 XPower Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль MG4 XPower — маленькая ракета, которая способна бросить вызов дорогим спорткарам. Заряженный хэтчбек получил 435-сильную установку и полный привод и способен разогнаться до сотни всего за 3,8 с. К тому же, он дешевле в содержании бензиновых спортивных моделей, ведь затраты на электроэнергию небольшие.

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