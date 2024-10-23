Поєднали корисне з прекрасним: прозорі сонячні панелі справили несподіваний ефект

Всупереч низькій ефективності прозорі панелі почали активно використовувати в різних сферах, особливо в архітектурі та дизайні.

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Технологія, винайдена в Мічиганському державному університеті 2014 року, дала змогу створювати прозорі сонячні панелі та добувати електрику, не псуючи при цьому зовнішній вигляд. Це спричинило деякі інші наслідки, які потенційно можуть вплинути на майбутнє поновлюваних джерел енергії, пише портал Ecoticias.

Дуже корисно, якщо скляні вікна, лобові стекла автомобілів або навіть екрани мобільних пристроїв можуть поглинати сонячне проміння для отримання енергії, при цьому пропускаючи світло. Така панель працює на основі принципів поглинання ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання з пропусканням видимого світла, що робить її практично невидимою для неозброєного ока.

Ідея полягала в тому, щоб розмістити ці панелі в будівлях і автомобілях і генерувати чисту енергію, не змінюючи їхній зовнішній вигляд. Однак під час вимірювання ефективності технології вчених чекав неприємний сюрприз: вона виявилася всього 1%, що значно нижче, ніж у звичайних фотоелектричних панелей.

Така низька ефективність не відлякала дослідників і виробників, навпаки — з часом цінність прозорих сонячних панелей як комерційного продукту тільки зросла. Їх почали все частіше використовувати в архітектурі, транспорті та електроніці, що свідчить про певну практичну користь.

Особливо великим попитом прозорі панелі користуються в сучасній архітектурі та дизайні. Сучасні будівлі часто робляться за останніми віяннями моди, тому прозорі сонячні панелі знаходяться у своєму власному класі. Вони дозволяють архітекторам використовувати поновлювану енергію в будівлях, зберігаючи при цьому вражаючі особливості скляних оболонок. Цей баланс у дизайні між красою поверхні та функціональністю зробив прозорі сонячні панелі наступним великим досягненням в архітектурі.

Наприклад, німецька фірма Heliatek GmbH вивела на ринок частково прозорі сонячні панелі. Такі елементи оптимально підходять для офісних вікон, що виходять на південь, оскільки вони дають багато світла і генерують електроенергію. Часткове затінення використовують в інтересах дизайну. Зростання скляних висотних будівель представляє шанс для прозорої сонячної технології підвищити енергоефективність конструкції, роблячи її при цьому красивою на вигляд.

Ефект на споживчу електроніку був одним із найдивніших ефектів прозорих сонячних панелей. Йдеться про телефони, планшети і навіть носимі пристрої, здатні використовувати енергію сонця завдяки панелям, крізь які можна бачити. Цілком можливо, незабаром вони забезпечать постійне підживлення гаджетів, і вони ніколи не розряджатимуться.

Однак поки що технологія прозорих сонячних панелей перебуває в зародковому стані, а вартість виробництва залишається великою перешкодою для масового виробництва. Ба більше, великі питання викликає довговічність, адже прозорі сонячні панелі повинні витримувати той самий знос, що і традиційне скло, зберігаючи при цьому здатність генерувати електроенергію. Дослідники працюють над підвищенням терміну служби та ефективності цих панелей, але мине час, перш ніж вони будуть готові до повсякденного використання в будинках і гаджетах.

Загалом, прозорі сонячні панелі створили новий ефект порівняно з тим, що люди спочатку від них очікували. Замість того щоб змагатися з кремнієвими сонячними панелями за ефективністю, вони створили абсолютно нову галузь відновлюваної енергії.

Раніше писали, напівпрозорі сонячні панелі без кремнію зможуть конкурувати з традиційними фотоелементами завдяки відкриттю Стенфордського університету та бельгійського дослідницького центру Imec. Вчені представили новий метод виробництва, що використовує вольфрам.