Совместили полезное с прекрасным: прозрачные солнечные панели произвели неожиданный эффект

Вопреки низкой эффективности прозрачные панели начали активно использовать в разных сферах, особенно в архитектуре и дизайне.

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Технология, изобретенная в Мичиганском государственном университете в 2014 году, позволила создавать прозрачные солнечные панели и добывать электричество, не портя при этом внешний вид. Это повлекло за собой некоторые другие последствия, которые потенциально могут повлиять на будущее возобновляемых источников энергии, пишет портал Ecoticias.

Очень полезно, если стеклянные окна, лобовые стекла автомобилей или даже экраны мобильных устройств могут поглощать солнечный лучи для получения энергии, при этом пропуская свет. Такая панель работает на основе принципов поглощения ультрафиолетового и инфракрасного излучения с пропусканием видимого света, что делает ее практически невидимой для невооруженного глаза.

Идея состояла в том, чтобы разместить эти панели в зданиях и автомобилях и генерировать чистую энергию, не меняя их внешний вид. Однако при измерении эффективности технологии ученых ждал неприятный сюрприз: она оказалась всего 1%, м значительно ниже, чем у обычных фотоэлектрических панелей.

Такая низкая эффективность не отпугнула исследователей и производителей, напротив — со временем ценность прозрачных солнечных панелей как коммерческого продукта только возросла. Их начали все чаще использовать в архитектуре, транспорте и электронике, что говорит о какой-никакой практической пользе.

Особенно большим спросом прозрачные панели пользуются в современной архитектуре и дизайне. Современные здания часто делаются по последним веяниям моды, поэтому прозрачные солнечные панели находятся в своем собственном классе. Они позволяют архитекторам использовать возобновляемую энергию в зданиях, сохраняя при этом впечатляющие особенности стеклянных оболочек. Этот баланс в дизайне между красотой поверхности и функциональностью сделал прозрачные солнечные панели следующим большим достижением в архитектуре.

Например, немецкая фирма Heliatek GmbH вывела на рынок частично прозрачные солнечные панели. Такие элементы оптимально подходят для офисных окон, выходящих на юг, поскольку они дают много света и генерируют электроэнергию. Частичное затенение используют в интересах дизайна. Рост стеклянных высотных зданий представляет шанс для прозрачной солнечной технологии повысить энергоэффективность конструкции, делая ее при этом красивой на вид.

Эффект на потребительскую электронику был одним из самых странных эффектов прозрачных солнечных панелей. Речь идет о телефонах, планшетах и ​​даже носимых устройствах, способным использовать энергию солнца благодаря панелям, сквозь которые можно видеть. Вполне возможно, вскоре они обеспечат постоянную подпитку гаджетов, и они никогда не будут разряжаться.

Однако пока технология прозрачных солнечных панелей находится в зачаточном состоянии, а стоимость производства остается большим препятствием для массового производства. Более того, большие вопросы вызывает долговечность, ведь прозрачные солнечные панели должны выдерживать тот же износ, что и традиционное стекло, сохраняя при этом способность генерировать электроэнергию. Исследователи работают над повышением срока службы и эффективности этих панелей, но пройдет время, прежде чем они будут готовы к повседневному использованию в домах и гаджетах.

В целом, прозрачные солнечные панели создали новый эффект по сравнению с тем, что люди изначально от них ожидали. Вместо того чтобы соревноваться с кремниевыми солнечными панелями по эффективности, они создали совершенно новую отрасль возобновляемой энергии.

Ранее писали, полупрозрачные солнечные панели без кремния смогут конкурировать с традиционными фотоэлементами благодаря открытию Стэнфордского университета в и бельгийского исследовательского центра Imec. Учены представили новый метод производства, использующий вольфрам.