Які авто найдешевші і найдорожчі в утриманні за 10 років експлуатації — дослідження

Експерти підрахували вартість обслуговування авто різних марок за 5 та 10 років експлуатації. Результати виявилися несподіваними.

При купівлі авто нерідко звертають увагу не лише на його ціну, а й на вартість утримання. Окремі марки та моделі можуть бути доволі дорогими в обслуговуванні тоді, як інші авто — доволі доступні. Американське видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях, назвало найдешевші та найдорожчі в утриманні автомобілі.

Експерти визначили вартість обслуговування автомобілів різних марок за 5 і 10 років експлуатації. Вони опитали власників авто та підрахували затрати на техобслуговування, ремонт та заміну шин.

Лідером рейтингу стала Tesla Фото: Consumer Reports

Лідером рейтингу є Tesla: у середньому затрати на утримання електрокарів за 5 років експлуатації складають 580 доларів, а за 10 років – 4035 доларів. Воно й недивно, адже не потрібно регулярно міняти оливу чи фільтри. На другому місці несподівано опинилися преміальні Buick: $900 за 5 років та $4900 – за 10.

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У хвості рейтингу – Land Rover: вартість обслуговування авто становить $4250 за 5 років та $19 250 – за 10. Також дорогими в утриманні є автомобілі Porsche – 4000 доларів за 4 років та 10 090 доларів – за 10.

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