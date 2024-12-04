Какие авто самые дешевые и самые дорогие в содержании за 10 лет эксплуатации — исследование

Эксперты подсчитали стоимость обслуживания авто разных марок за 5 и 10 лет эксплуатации. Результаты оказались неожиданными.

При покупке авто нередко обращают внимание не только на его цену, но и на стоимость содержания. Отдельные марки и модели могут быть довольно дорогими в обслуживании тогда, как другие авто — довольно доступны. Американское издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях, назвало самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.

Эксперты определили стоимость обслуживания автомобилей разных марок за 5 и 10 лет эксплуатации. Они опросили владельцев авто и подсчитали затраты на техобслуживание, ремонт и замену шин.

Лидером рейтинга стала Tesla Фото: Consumer Reports

Лидером рейтинга является Tesla: в среднем затраты на содержание электрокаров за 5 лет эксплуатации составляют 580 долларов, а за 10 лет — 4035 долларов. Оно и неудивительно, ведь не нужно регулярно менять масло или фильтры. На втором месте неожиданно оказались премиальные Buick: $900 за 5 лет и $4900 — за 10.

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В хвосте рейтинга — Land Rover: стоимость обслуживания авто составляет $4250 за 5 лет и $19 250 — за 10. Также дорогими в содержании являются автомобили Porsche — 4000 долларов за 4 года и 10 090 долларов — за 10.

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