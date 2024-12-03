Гаджети листопада 2024: найкращі смартфони, ноутбуки, комп'ютери, телевізори (фото, відео)

TCL, Sony, Apple, Asus, Anker випустили в продаж як дорогі, так і бюджетні пристрої, які здивували своїми можливостями.

Осінь 2024 року принесла світу багато цікавих новинок техніки. Портал Gizmodo назвав найкращі гаджети, що вийшли в листопаді, а також їхні відмінні риси.

У листопаді виробники представили безліч незвичайних, а іноді відверто дивних технологій. Показали електроскутер "Lightfoot", що працює від величезної сонячної панелі, пейджери тільки для відправки, годинники з цікавими дизайнами, наприклад, один у формі кільця, а інший — для кидання кубиків у настільній рольовій грі "Підземелля і дракони" (Dungeons and Dragons).

На початку листопада випустив ноутбуки MacBook Pro з чипом M4 і оновлений комп'ютер Mac mini, який уже став фаворитом. Геймери отримали ретро-консоль Atari 7800+ і ультрасучасний смартфон Asus ROG Phone 9, і довгоочікувану PlayStation 5 Pro.

"Що стосується нас, то цього року Різдво настало в листопаді", — прокоментували оглядачі.

Телевізор TCL QM7 2024

Телевізори з QLED-матрицею зазвичай коштують понад 1500 доларів, а якщо дешевше, то виникає відчуття підступу. TCL QM7 за 500 доларів не може похвалитися багатьма функціями, як у кращих Samsung QLED, але він дуже хороший за свою ціну. Модель має барвистий екран з безліччю портів.

Єдиними недоліками вважаються обмежені кути огляду і відблиски від сонячних променів, яких можна уникнути завдяки шторам і продуманій розстановці меблів. Як прогнозують аналітики Gizmodo, у 2025 році на ринок хлине велика хвиля абсолютно нових телевізорів, але TCL QM7 не варто випускати з уваги.

Огляд телевізора TCL QM7 2024

Консоль Sony PlayStation 5 Pro

Нова ігрова консоль Sony PlayStation 5 Pro вийшла в листопаді Фото: Cкриншот

PlayStation 5 Pro від Sony за 700 доларів — це вельми резонансна сенсація у 2024 році. Ціна висока, але користувач доплачує не тільки за наявність дисковода, а й за одні з найкращих графічних можливостей у відеоіграх, які можна отримати без ще дорожчого ігрового комп'ютера.

Тестувальники GizModo помітили значний приріст продуктивності в таких іграх, як God of War: Ragnarök, порівняно з базовою PlayStation 5. Це тиха консоль із великою потужністю для тих, хто жадає максимальної якості у форматі 4K і 1440p.

Огляд консолі PlayStation 5 Pro

Комп'ютер Mac Mini

Щойно багато хто зневірився побачити конкурентоспроможний маленький настільний Mac, Apple випустила один зі своїх найкращих комп'ютерів на сьогоднішній день. Mac Mini 2024 року став загалом меншим, ніж раніше, хоча й трохи вищим, зате позбувся портів USB-A. З чіпом M4 Pro комп'ютер став супершвидким і ефективним для вирішення більшості складних завдань. На думку Gizmodo, машина була б ідеальною, якби кнопка живлення розташовувалася не знизу, а десь у зручнішому місці.

Огляд комп'ютера Mac Mini

Клавіатура Corsair K65 для Mac

Клавіатура Corsair K65 від Apple Фото: Скриншот

Apple підносить нові комп'ютери Mac як хороший інструмент для відеоігор. Сумісних проєктів поки замало, зате вже є "напівофіційні" ігрові клавіатура і миша. Apple об'єдналася з Corsair, щоб представити клавіатуру K65 і бездротову мишу M75 у фірмових магазинах і на онлайн-майданчиках.

Версія K65 для Mac включає розкладку Mac, але не має функцій автоматичного підключення, які ви очікуєте від Magic Keyboard. Для цієї мети можна купити механічну клавіатуру, що налаштовується, для тієї ж мети, але поки це найближче до офіційної ігрової клавіатури Apple, що бачили в Gizmodo, тому повинно привернути увагу шанувальників бренду, а особливо володарів Mac.

Ноутбуки MacBook Pro 16 і Pro 14 з M4

Ноутбук MacBook Pro 16 з чипом M4 2024 року Фото: Скриншот

Останні моделі ноутбуків від Apple майже не змінилися порівняно з попередниками, якщо не брати до уваги флагманський чіп М4. Однак це також означає, що MacBook Pro, як і раніше, володіють міцним корпусом з безліччю портів і красивим екраном. Ба більше, дисплей став трохи яскравішим без HDR під час перегляду контенту.

Більший MacBook Pro з M4 Pro в тестах показав результати куди кращі, ніж M3 Max. Крім того, всі моделі Pro, включно з базовим MacBook Pro 14, тепер постачаються щонайменше з 16 ГБ оперативної пам'яті. Це важливо, оскільки маркетологи Apple довго намагалися всіх переконати, ніби 8 ГБ достатньо, але в епоху ШІ такого обсягу просто не вистачить.

Навушники JLab Go Pop

Навушники за $30 не можуть конкурувати з навушниками за $150-$250, але JLab Go Pop пропонує активне шумозаглушення за дуже вигідною ціною. Воно працює досить ефективно, якщо враховувати бюджет.

Водночас заради привабливої ціни довелося чимось пожертвувати. JLab Go Pop не такі зручні та міцні, як дорожчі навушники, і якість звуку не здивує меломанів. Таким чином, це просто хороший гаджет для фільмів, відеороликів, подкастів і музики без претензій на преміальну якість.

Навушники JLab Go Pop

Пилосос Roborock Qrevo Curv Roborock Qrevo Curv

Пилосос Roborock Qrevo Curv долає перешкоди Roborock Qrevo Curv Фото: Скриншот

У 2024 році будь-якому роботу-пилососу буде складно виділитися, але Roborock Qrevo Curv привертає увагу здатністю долати невеликі перешкоди. Якщо на землі лежать невеликі книги або килимки, Curv піднімає задню частину і підстрибує, не заплутавшись у дротах або пензликах. Він також має солідну потужність всмоктування та інші функції, які корисні роботам-пилососам.

Asus ROG Phone 9

Новітній телефон ROG від Asus не має надвисоких задніх світлодіодних ліхтарів як ROG Phone 9 Pro, що дають змогу грати в прості аркадні ігри на його задній панелі, натомість не пасе задніх у продуктивності. З розігнаним чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite в Asus ROG Phone 9 він забезпечує неймовірну продуктивність у різних тестах та іграх.

Великим недоліком є його аудіовихід, який меркне порівняно з іншими апаратами за 1000 доларів. Більшості людей такий телефон не знадобиться, але стане найкращим варіантом для тих, кому потрібна максимально можлива продуктивність.

Asus ROG Phone 9

Проектор Anker Nebula Capsule

Портативний проектор Anker Nebula Capsule трохи більший за банку газованої води Фото: Cкриншот

Один з найкращих компактних проекторів на сьогоднішній день. Anker Nebula Capsule за формою нагадує банку газованої води і важить ненабагато більше.

Пристрій підтримує Google TV, щоб служити невеликим потоковим пристроєм, який можна взяти з собою куди завгодно. Роздільна здатність 1280 на 720 може здатися невеликою при ціні в 400 доларів, але за краще зображення доведеться доплатити сотні доларів. Anker Nebula забезпечує хороший баланс між зручністю і функціональністю.

Раніше з'явився рейтинг найкращих великих смартфонів 2024 року. Вони мають хороші камери, батареї та потужні чипи, пожертвувавши заради них компактністю.

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