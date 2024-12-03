Гаджеты ноября 2024: лучшие смартфоны, ноутбуки, компьютеры, телевизоры (фото, видео)

TCL, Sony, Apple, Asus, Anker выпустили в продажу как дорогие, так и бюджетные устройства, которые удивили своими возможностями.

Осень 2024 года принесла миру много интересных новинок техники. Портал Gizmodo назвал лучшие гаджеты, вышедшие в ноябре, а также их отличительные особенности.

В ноябре производители представили множество необычных, а иногда откровенно странных технологий. Показали электроскутер "Lightfoot", работающий от огромной солнечной панели, пейджеры только для отправки, часы с интересными дизайнами, например, одно в форме кольца, а другое — для бросания кубиков в настольной ролевой игре "Подземелья и драконы" (Dungeons and Dragons).

В начале ноября выпустил ноутбуки MacBook Pro с чипом M4 и обновленный компьютер Mac mini, который уже стал фаворитом. Геймеры получили ретро-консоль Atari 7800+ и ультрасовременный смартфон Asus ROG Phone 9, и долгожданную PlayStation 5 Pro.

"Что касается нас, то в этом году Рождество наступило в ноябре", — прокомментировали обозреватели.

Телевизор TCL QM7 2024

Телевизоры с QLED-матрицей обычно стоят более 1500 долларов, а если дешевле, то возникает ощущение подвоха. TCL QM7 за 500 долларов не может похвастаться многими функциями, как у лучших Samsung QLED, но он очень хорош за свою цену. Модель имеет красочный экран с множеством портов.

Единственными недостатками считаются ограниченные углы обзора и блики от солнечных лучей, которых можно избежать благодаря шторам и продуманной расстановкой мебели. Как прогнозируют аналитики Gizmodo, в 2025 году на рынок хлынет большая волна совершенно новых телевизоров, но TCL QM7 не стоит упускать из виду.

Обзор телевизора TCL QM7 2024

Консоль Sony PlayStation 5 Pro

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro вышла в ноябре Фото: Cкриншот

PlayStation 5 Pro от Sony за 700 долларов — это весьма резонансная сенсация в 2024 году. Цена высока, но пользователь доплачивает не только за наличие дисковода, но и за одни из лучших графических возможностей в видеоиграх, которые можно получить без еще более дорогого игрового компьютера.

Тестировщики GizModo заметили значительный прирост производительности в таких играх, как God of War: Ragnarök, по сравнению с базовой PlayStation 5. Это тихая консоль с большой мощностью для тех, кто жаждет максимального качества в формате 4K и 1440p.

Обзор консоли PlayStation 5 Pro

Компьютер Mac Mini

Как только многие отчаялись увидеть конкурентоспособный маленький настольный Mac, Apple выпустила один cвоих лучших компьютеров на сегодняшний день. Mac Mini 2024 года стал в целом меньше, чем раньше, хотя и немного выше, зато лишилися портов USB-A. С чипом M4 Pro компьютер стал супербыстрым и эффективным для решения большинства сложных задач. По мнению Gizmodo, машина была бы идеальной, если бы кнопка питания располагалась не снизу, а где-то в более удобном месте.

Обзор компьютера Mac Mini

Клавиатура Corsair K65 для Mac

Клавиатура Corsair K65 от Apple Фото: Скриншот

Apple преподносит новые компьютеры Mac как хороший инструмент для видеоигр. Совместимых проектов пока маловато, зато уже есть "полуофициальные" игровые клавиатура и мышь. Apple объединилась с Corsair, чтобы представить клавиатуру K65 и беспроводную мышь M75 в фирменных магазинах и на онлайн-площадках.

Версия K65 для Mac включает раскладку Mac, но не имеет функций автоматического подключения, которые вы ожидаете от Magic Keyboard. Для этой цели можно купить настраиваемую механическую клавиатуру для той же цели, но пока это самое близкое к официальной игровой клавиатуре Apple, что видели в Gizmodo, потому должно привлечь внимание поклонников бренда, а в особенности обладателей Mac.

Ноутбуки MacBook Pro 16 и Pro 14 с M4

Ноутбук MacBook Pro 16 с чипом M4 2024 года Фото: Скриншот

Последние модели ноутбуков от Apple почти не изменились по сравнению с предшественниками, если не считать флагманский чип М4. Однако это также означает, что MacBook Pro по-прежнему обладают прочным корпусом с множеством портов и красивым экраном. Более того, дисплей стал немного ярче без HDR при просмотре контента.

Более крупный MacBook Pro с M4 Pro в тестах показал результаты куда лучше, чем M3 Max. Кроме того, все модели Pro, включая базовый MacBook Pro 14, теперь поставляются минимум с 16 ГБ оперативной памяти. Это важно, поскольку маркетологи Apple долго пытались всех убедить, будто 8 ГБ достаточно, но в эпоху ИИ такого объема попросту не хватит.

Наушники JLab Go Pop

Наушники за $30 не могут конкурировать с наушниками за $150-$250, но JLab Go Pop предлагает активное шумоподавление по очень выгодной цене. Оно работает весьма эффективно, если учитывать бюджет.

В то же время, ради привлекательной цены пришлось чем-то пожертвовать. JLab Go Pop не такие удобные и прочные, как более дорогие наушники, и качество звука не удивит меломанов. Таким образом, это просто хороший гаджет для фильмов, видеороликов, подкастов и музыки без претензий на премиальное качество.

Наушники JLab Go Pop

Пылесос Roborock Qrevo Curv

Пылесос Roborock Qrevo Curv преодолевает препятствия Фото: Скриншот

В 2024 году любому роботу-пылесосу будет сложно выделиться, но Roborock Qrevo Curv привлекает внимание способность преодолевать небольшие препятствия. Если на земле лежат небольшие книги или коврики, Curv поднимает заднюю часть и подпрыгивает, не запутавшись в проводах или кисточках. Он также обладает солидной мощностью всасывания и другими функциями, которые полезны роботам-пылесосам.

Asus ROG Phone 9

Новейший телефон ROG от Asus не имеет сверхвысоких задних светодиодных фонарей как ROG Phone 9 Pro, которые позволяют играть в простые аркадные игры на его задней панели, зато не отстает в производительности. С разогнанным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite в Asus ROG Phone 9 он обеспечивает невероятную производительность в различных тестах и ​​играх.

Большим недостатком является его аудиовыход, который меркнет по сравнению с другими аппаратами за 1000 долларов. Большинству людей такой телефон не понадобится, но станет лучшим вариантом для, кому нужна максимально возможная производительность.

Asus ROG Phone 9

Проектор Anker Nebula Capsule

Портативный проектор Anker Nebula Capsule чуть больше банки газировки Фото: Cкриншот

Один из лучших компактных проекторов на сегодняшний день. Anker Nebula Capsule по форме напоминает банку газированной воды и весит ненамного больше.

Устройство поддерживает Google TV, чтобы служить небольшим потоковым устройством, которое можно взять с собой куда угодно. Разрешение 1280 на 720 может показаться небольшим при цене в 400 долларов, но за изображение получше придется доплатить сотни долларов. Anker Nebula обеспечивает хороший баланс между удобством и функциональностью.

Ранее появился рейтинг лучших больших смартфонов 2024 года. Они обладают хорошими камерами, батареями и мощными чипами, пожертвовав ради них компактностью.

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