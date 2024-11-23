Лучшие смартфоны-"лопаты" 2024 года: модели от Google, Samsung, Apple, OnePlus (видео)
В рейтинг попали Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Apple iPhone 16 Pro Max, Nothing Phone 2, Asus Zenfone 11 Ultra, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold.
Среди популярных крупных смартфонов 2024 года — модели с хорошими камерами и емкими батареями, а благодаря мощности и размерам, они могут прослужить дольше. Подборку создал ресурс Android Police.
Google Pixel 9 Pro XL
Pixel 9 Pro XL берет все лучшее из серии Pixel 8 и улучшает его еще больше. Совершенно новый дизайн основывается на индивидуальности Pixel 8, а улучшенные камеры обеспечивают лучшие в своем классе изображения. Качество сборки также получило серьезное обновление. В сочетании с интеллектом Gemini AI последний смартфон Google является отличным выбором для большинства пользователей.
Характеристики:
- Превосходный дизайн и качество сборки
- Значительно улучшенные тепловые характеристики и срок службы батареи
- Интересные возможности ИИ
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra продолжает традицию добавлять "премиум" в флагманы высокого класса. Модель этого года отличается титановой рамкой, обширным и великолепным плоским сенсорным экраном и беспрецедентными семью годами обновлений программного обеспечения. Оптимизированный чип Snapdragon 8 Gen 3 также очень хорош.
Характеристики:
- Лучший дисплей из возможных
- Надежная и универсальная система камер
- Отличная производительность и многодневное время работы от батареи
OnePlus 12
OnePlus 12 предлагает невероятную ценность, учитывая, что он оснащен тем же мощным чипом Snapdragon 8 Gen 3, что и более дорогие флагманы, а также ярким и ярким 6,82-дюймовым дисплеем. Элегантный дизайн может похвастаться настроенной Hasselblad системой камер и скоростями проводной и беспроводной зарядки, которые являются одними из самых быстрых среди всех смартфонов.
Характеристики:
- Превосходная производительность с фантастическим дисплеем
- Высококомпетентная система камер
- Длительное время работы от аккумулятора и сверхбыстрая зарядка
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max может похвастаться новым мощным чипом A18 Pro в паре с 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает впечатляющую производительность. В этом году Pro Max становится еще больше, теперь с 6,9-дюймовым дисплеем Super Retina OLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Apple Intelligence дебютирует, улучшая пользовательский опыт с более интуитивным взаимодействием с Siri и улучшенными возможностями поиска в приложении Photos.
Характеристики:
- Устаревший, но премиальный дизайн
- Управление камерой и кнопка действия могут быть полезными инструментами
- Вся необходимая производительность
- Отличные камеры, особенно для видео
Nothing Phone 2
Nothing Phone 2 не похож ни на один другой смартфон, который мы когда-либо видели, благодаря прозрачной задней панели и забавным и полезным индикаторам Glyph. Чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 обеспечивает быструю производительность даже для мобильных игр, экран яркий и четкий, а камеры показывают солидные результаты.
Характеристики:
- Крутой футуристический дизайн
- Глифы — это весело и полезно
- Работает целый день без подзарядки и даже больше
Asus Zenfone 11 Ultra
Asus решила пойти по крупному пути со своим Zenfone 11 Ultra, но здесь есть нечто большее, чем просто размер. Это полноценный флагман с элегантным, но сдержанным видом, который противоречит его премиальным характеристикам. К ним относятся топовый чип Snapdragon 8 Gen 3, надежная система камер и яркий дисплей с высокой частотой обновления.
Характеристики:
- Великолепный и отзывчивый дисплей
- Отличная производительность и время автономной работы
- Удивительно хорошие камеры
OnePlus Open
OnePlus выбился из колеи со своим первым складным телефоном, подняв планку того, каким должен быть складной телефон. Конструкция легкая, экран крышки просторный и яркий, внутренняя складка почти незаметна, а система из трех камер, настроенная Hasselblad, — лучшая из тех, что мы видели на любом складном телефоне.
Характеристики:
- Превосходное время автономной работы и производительность
- Большой экран очень легко настраивается
- Отличная камера по стандартам складных устройств
Google Pixel 9 Pro Fold
Последняя складная модель Google, Pixel 9 Pro Fold, заменяет Pixel Fold 2023 года, стартовая цена составляет 1800 долларов. Она оснащена большим 8-дюймовым внутренним дисплеем Super Actua, 6,3-дюймовым внешним дисплеем и работает на новом чипе Tensor G4 с 16 ГБ оперативной памяти и системой безопасности Titan M2. Теперь она доступна в большем количестве стран, включая Канаду, Индию и Австралию.
Характеристики:
- Тоньше, легче, красивее
- Чистое программное обеспечение
- Превосходный дисплей
Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.