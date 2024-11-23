Лучшие смартфоны-"лопаты" 2024 года: модели от Google, Samsung, Apple, OnePlus (видео)

В рейтинг попали Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Apple iPhone 16 Pro Max, Nothing Phone 2, Asus Zenfone 11 Ultra, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold.

Среди популярных крупных смартфонов 2024 года — модели с хорошими камерами и емкими батареями, а благодаря мощности и размерам, они могут прослужить дольше. Подборку создал ресурс Android Police.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL берет все лучшее из серии Pixel 8 и улучшает его еще больше. Совершенно новый дизайн основывается на индивидуальности Pixel 8, а улучшенные камеры обеспечивают лучшие в своем классе изображения. Качество сборки также получило серьезное обновление. В сочетании с интеллектом Gemini AI последний смартфон Google является отличным выбором для большинства пользователей.

Google Pixel 9 Pro XL

Характеристики:

Превосходный дизайн и качество сборки

Значительно улучшенные тепловые характеристики и срок службы батареи

Интересные возможности ИИ

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra продолжает традицию добавлять "премиум" в флагманы высокого класса. Модель этого года отличается титановой рамкой, обширным и великолепным плоским сенсорным экраном и беспрецедентными семью годами обновлений программного обеспечения. Оптимизированный чип Snapdragon 8 Gen 3 также очень хорош.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Характеристики:

Лучший дисплей из возможных

Надежная и универсальная система камер

Отличная производительность и многодневное время работы от батареи

OnePlus 12

OnePlus 12 предлагает невероятную ценность, учитывая, что он оснащен тем же мощным чипом Snapdragon 8 Gen 3, что и более дорогие флагманы, а также ярким и ярким 6,82-дюймовым дисплеем. Элегантный дизайн может похвастаться настроенной Hasselblad системой камер и скоростями проводной и беспроводной зарядки, которые являются одними из самых быстрых среди всех смартфонов.

OnePlus 12R

Характеристики:

Превосходная производительность с фантастическим дисплеем

Высококомпетентная система камер

Длительное время работы от аккумулятора и сверхбыстрая зарядка

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max может похвастаться новым мощным чипом A18 Pro в паре с 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает впечатляющую производительность. В этом году Pro Max становится еще больше, теперь с 6,9-дюймовым дисплеем Super Retina OLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Apple Intelligence дебютирует, улучшая пользовательский опыт с более интуитивным взаимодействием с Siri и улучшенными возможностями поиска в приложении Photos.

Apple iPhone 16 Pro Max

Характеристики:

Устаревший, но премиальный дизайн

Управление камерой и кнопка действия могут быть полезными инструментами

Вся необходимая производительность

Отличные камеры, особенно для видео

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 не похож ни на один другой смартфон, который мы когда-либо видели, благодаря прозрачной задней панели и забавным и полезным индикаторам Glyph. Чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 обеспечивает быструю производительность даже для мобильных игр, экран яркий и четкий, а камеры показывают солидные результаты.

Nothing Phone 2

Характеристики:

Крутой футуристический дизайн

Глифы — это весело и полезно

Работает целый день без подзарядки и даже больше

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus решила пойти по крупному пути со своим Zenfone 11 Ultra, но здесь есть нечто большее, чем просто размер. Это полноценный флагман с элегантным, но сдержанным видом, который противоречит его премиальным характеристикам. К ним относятся топовый чип Snapdragon 8 Gen 3, надежная система камер и яркий дисплей с высокой частотой обновления.

Asus Zenfone 11 Ultra

Характеристики:

Великолепный и отзывчивый дисплей

Отличная производительность и время автономной работы

Удивительно хорошие камеры

OnePlus Open

OnePlus выбился из колеи со своим первым складным телефоном, подняв планку того, каким должен быть складной телефон. Конструкция легкая, экран крышки просторный и яркий, внутренняя складка почти незаметна, а система из трех камер, настроенная Hasselblad, — лучшая из тех, что мы видели на любом складном телефоне.

OnePlus Open

Характеристики:

Превосходное время автономной работы и производительность

Большой экран очень легко настраивается

Отличная камера по стандартам складных устройств

Google Pixel 9 Pro Fold

Последняя складная модель Google, Pixel 9 Pro Fold, заменяет Pixel Fold 2023 года, стартовая цена составляет 1800 долларов. Она оснащена большим 8-дюймовым внутренним дисплеем Super Actua, 6,3-дюймовым внешним дисплеем и работает на новом чипе Tensor G4 с 16 ГБ оперативной памяти и системой безопасности Titan M2. Теперь она доступна в большем количестве стран, включая Канаду, Индию и Австралию.

Google Pixel 9 Pro Fold Фото: androidpolice.com

Характеристики:

Тоньше, легче, красивее

Чистое программное обеспечение

Превосходный дисплей

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.