Найкращі смартфони-"лопати" 2024 року: моделі від Google, Samsung, Apple, OnePlus (відео)

До рейтингу потрапили Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Apple iPhone 16 Pro Max, Nothing Phone 2, Asus Zenfone 11 Ultra, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold.

Серед популярних великих смартфонів 2024 року — моделі з хорошими камерами та ємними батареями, а завдяки потужності та розмірам, вони можуть прослужити довше. Добірку створив ресурс Android Police.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL бере все найкраще із серії Pixel 8 і покращує його ще більше. Абсолютно новий дизайн ґрунтується на індивідуальності Pixel 8, а поліпшені камери забезпечують найкращі у своєму класі зображення. Якість збірки також отримала серйозне оновлення. У поєднанні з інтелектом Gemini AI останній смартфон Google є відмінним вибором для більшості користувачів.

Google Pixel 9 Pro XL

Характеристики:

Чудовий дизайн і якість складання

Значно поліпшені теплові характеристики і термін служби батареї

Цікаві можливості ШІ

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra продовжує традицію додавати "преміум" у флагмани високого класу. Модель цього року вирізняється титановою рамкою, великим і чудовим плоским сенсорним екраном і безпрецедентними сімома роками оновлень програмного забезпечення. Оптимізований чип Snapdragon 8 Gen 3 також дуже хороший.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Характеристики:

Найкращий дисплей із можливих

Надійна й універсальна система камер

Відмінна продуктивність і багатоденний час роботи від батареї

OnePlus 12

OnePlus 12 пропонує неймовірну цінність, враховуючи, що він оснащений тим самим потужним чипом Snapdragon 8 Gen 3, що і дорожчі флагмани, а також яскравим і яскравим 6,82-дюймовим дисплеєм. Елегантний дизайн може похвалитися налаштованою Hasselblad системою камер і швидкостями дротового та бездротового заряджання, які є одними з найшвидших серед усіх смартфонів.

OnePlus 12R

Характеристики:

Чудова продуктивність із фантастичним дисплеєм

Висококомпетентна система камер

Тривалий час роботи від акумулятора та надшвидке заряджання

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max може похвалитися новим потужним чипом A18 Pro в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує вражаючу продуктивність. Цього року Pro Max стає ще більшим, тепер із 6,9-дюймовим дисплеєм Super Retina OLED із плавною частотою оновлення 120 Гц. Apple Intelligence дебютує, покращуючи користувацький досвід з більш інтуїтивною взаємодією з Siri і поліпшеними можливостями пошуку в додатку Photos.

Apple iPhone 16 Pro Max

Характеристики:

Застарілий, але преміальний дизайн

Управління камерою і кнопка дії можуть бути корисними інструментами

Уся необхідна продуктивність

Відмінні камери, особливо для відео

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 не схожий на жоден інший смартфон, який ми коли-небудь бачили, завдяки прозорій задній панелі та кумедним і корисним індикаторам Glyph. Чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 забезпечує швидку продуктивність навіть для мобільних ігор, екран яскравий і чіткий, а камери показують солідні результати.

Nothing Phone 2

Характеристики:

Крутий футуристичний дизайн

Гліфи — це весело і корисно

Працює цілий день без підзарядки і навіть більше

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus вирішила піти по великому шляху зі своїм Zenfone 11 Ultra, але тут є щось більше, ніж просто розмір. Це повноцінний флагман з елегантним, але стриманим виглядом, який суперечить його преміальним характеристикам. До них відносяться топовий чіп Snapdragon 8 Gen 3, надійна система камер і яскравий дисплей з високою частотою оновлення.

Asus Zenfone 11 Ultra

Характеристики:

Чудовий і чуйний дисплей

Відмінна продуктивність і час автономної роботи

Напрочуд хороші камери

OnePlus Open

OnePlus вибився з колії зі своїм першим складним телефоном, піднявши планку того, яким має бути складаний телефон. Конструкція легка, екран кришки просторий і яскравий, внутрішня складка майже непомітна, а система з трьох камер, налаштована Hasselblad, — найкраща з тих, що ми бачили на будь-якому складному телефоні.

OnePlus Open

Характеристики:

Чудовий час автономної роботи та продуктивність

Великий екран дуже легко налаштовується

Відмінна камера за стандартами складних пристроїв

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Остання складна модель Google, Pixel 9 Pro Fold, замінює Pixel Fold 2023 року, стартова ціна становить 1800 доларів. Вона оснащена великим 8-дюймовим внутрішнім дисплеєм Super Actua, 6,3-дюймовим зовнішнім дисплеєм і працює на новому чипі Tensor G4 з 16 ГБ оперативної пам'яті та системою безпеки Titan M2. Тепер вона доступна в більшій кількості країн, включно з Канадою, Індією та Австралією.

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro Фото: androidpolice.com

Характеристики:

Тонше, легше, красивіше

Чисте програмне забезпечення

Чудовий дисплей

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.