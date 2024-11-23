Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Найкращі смартфони-"лопати" 2024 року: моделі від Google, Samsung, Apple, OnePlus (відео)

Смартфон Google Pixel 9 Pro Fold
Фото: androidpolice.com | Смартфон Google Pixel 9 Pro Fold

До рейтингу потрапили Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Apple iPhone 16 Pro Max, Nothing Phone 2, Asus Zenfone 11 Ultra, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold.

Серед популярних великих смартфонів 2024 року — моделі з хорошими камерами та ємними батареями, а завдяки потужності та розмірам, вони можуть прослужити довше. Добірку створив ресурс Android Police.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL бере все найкраще із серії Pixel 8 і покращує його ще більше. Абсолютно новий дизайн ґрунтується на індивідуальності Pixel 8, а поліпшені камери забезпечують найкращі у своєму класі зображення. Якість збірки також отримала серйозне оновлення. У поєднанні з інтелектом Gemini AI останній смартфон Google є відмінним вибором для більшості користувачів.

Google Pixel 9 Pro XL Fullscreen
Google Pixel 9 Pro XL

Характеристики:

  • Чудовий дизайн і якість складання
  • Значно поліпшені теплові характеристики і термін служби батареї
  • Цікаві можливості ШІ

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra продовжує традицію додавати "преміум" у флагмани високого класу. Модель цього року вирізняється титановою рамкою, великим і чудовим плоским сенсорним екраном і безпрецедентними сімома роками оновлень програмного забезпечення. Оптимізований чип Snapdragon 8 Gen 3 також дуже хороший.

Samsung Galaxy S24 Ultra Fullscreen
Samsung Galaxy S24 Ultra

Характеристики:

  • Найкращий дисплей із можливих
  • Надійна й універсальна система камер
  • Відмінна продуктивність і багатоденний час роботи від батареї

OnePlus 12

OnePlus 12 пропонує неймовірну цінність, враховуючи, що він оснащений тим самим потужним чипом Snapdragon 8 Gen 3, що і дорожчі флагмани, а також яскравим і яскравим 6,82-дюймовим дисплеєм. Елегантний дизайн може похвалитися налаштованою Hasselblad системою камер і швидкостями дротового та бездротового заряджання, які є одними з найшвидших серед усіх смартфонів.

OnePlus 12R Fullscreen
OnePlus 12R

Характеристики:

  • Чудова продуктивність із фантастичним дисплеєм
  • Висококомпетентна система камер
  • Тривалий час роботи від акумулятора та надшвидке заряджання

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max може похвалитися новим потужним чипом A18 Pro в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує вражаючу продуктивність. Цього року Pro Max стає ще більшим, тепер із 6,9-дюймовим дисплеєм Super Retina OLED із плавною частотою оновлення 120 Гц. Apple Intelligence дебютує, покращуючи користувацький досвід з більш інтуїтивною взаємодією з Siri і поліпшеними можливостями пошуку в додатку Photos.

Apple iPhone 16 Pro Max Fullscreen
Apple iPhone 16 Pro Max

Характеристики:

  • Застарілий, але преміальний дизайн
  • Управління камерою і кнопка дії можуть бути корисними інструментами
  • Уся необхідна продуктивність
  • Відмінні камери, особливо для відео

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2 не схожий на жоден інший смартфон, який ми коли-небудь бачили, завдяки прозорій задній панелі та кумедним і корисним індикаторам Glyph. Чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 забезпечує швидку продуктивність навіть для мобільних ігор, екран яскравий і чіткий, а камери показують солідні результати.

Nothing Phone 2 Fullscreen
Nothing Phone 2

Характеристики:

  • Крутий футуристичний дизайн
  • Гліфи — це весело і корисно
  • Працює цілий день без підзарядки і навіть більше

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus вирішила піти по великому шляху зі своїм Zenfone 11 Ultra, але тут є щось більше, ніж просто розмір. Це повноцінний флагман з елегантним, але стриманим виглядом, який суперечить його преміальним характеристикам. До них відносяться топовий чіп Snapdragon 8 Gen 3, надійна система камер і яскравий дисплей з високою частотою оновлення.

Asus Zenfone 11 Ultra Fullscreen
Asus Zenfone 11 Ultra

Характеристики:

  • Чудовий і чуйний дисплей
  • Відмінна продуктивність і час автономної роботи
  • Напрочуд хороші камери

OnePlus Open

OnePlus вибився з колії зі своїм першим складним телефоном, піднявши планку того, яким має бути складаний телефон. Конструкція легка, екран кришки просторий і яскравий, внутрішня складка майже непомітна, а система з трьох камер, налаштована Hasselblad, — найкраща з тих, що ми бачили на будь-якому складному телефоні.

OnePlus Open Fullscreen
OnePlus Open

Характеристики:

  • Чудовий час автономної роботи та продуктивність
  • Великий екран дуже легко налаштовується
  • Відмінна камера за стандартами складних пристроїв

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Остання складна модель Google, Pixel 9 Pro Fold, замінює Pixel Fold 2023 року, стартова ціна становить 1800 доларів. Вона оснащена великим 8-дюймовим внутрішнім дисплеєм Super Actua, 6,3-дюймовим зовнішнім дисплеєм і працює на новому чипі Tensor G4 з 16 ГБ оперативної пам'яті та системою безпеки Titan M2. Тепер вона доступна в більшій кількості країн, включно з Канадою, Індією та Австралією.

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro Fullscreen
Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro
Фото: androidpolice.com

Характеристики:

  • Тонше, легше, красивіше
  • Чисте програмне забезпечення
  • Чудовий дисплей

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.