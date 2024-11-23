Найкращі смартфони-"лопати" 2024 року: моделі від Google, Samsung, Apple, OnePlus (відео)
До рейтингу потрапили Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Apple iPhone 16 Pro Max, Nothing Phone 2, Asus Zenfone 11 Ultra, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold.
Серед популярних великих смартфонів 2024 року — моделі з хорошими камерами та ємними батареями, а завдяки потужності та розмірам, вони можуть прослужити довше. Добірку створив ресурс Android Police.
Google Pixel 9 Pro XL
Pixel 9 Pro XL бере все найкраще із серії Pixel 8 і покращує його ще більше. Абсолютно новий дизайн ґрунтується на індивідуальності Pixel 8, а поліпшені камери забезпечують найкращі у своєму класі зображення. Якість збірки також отримала серйозне оновлення. У поєднанні з інтелектом Gemini AI останній смартфон Google є відмінним вибором для більшості користувачів.
Характеристики:
- Чудовий дизайн і якість складання
- Значно поліпшені теплові характеристики і термін служби батареї
- Цікаві можливості ШІ
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra продовжує традицію додавати "преміум" у флагмани високого класу. Модель цього року вирізняється титановою рамкою, великим і чудовим плоским сенсорним екраном і безпрецедентними сімома роками оновлень програмного забезпечення. Оптимізований чип Snapdragon 8 Gen 3 також дуже хороший.
Характеристики:
- Найкращий дисплей із можливих
- Надійна й універсальна система камер
- Відмінна продуктивність і багатоденний час роботи від батареї
OnePlus 12
OnePlus 12 пропонує неймовірну цінність, враховуючи, що він оснащений тим самим потужним чипом Snapdragon 8 Gen 3, що і дорожчі флагмани, а також яскравим і яскравим 6,82-дюймовим дисплеєм. Елегантний дизайн може похвалитися налаштованою Hasselblad системою камер і швидкостями дротового та бездротового заряджання, які є одними з найшвидших серед усіх смартфонів.
Характеристики:
- Чудова продуктивність із фантастичним дисплеєм
- Висококомпетентна система камер
- Тривалий час роботи від акумулятора та надшвидке заряджання
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max може похвалитися новим потужним чипом A18 Pro в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує вражаючу продуктивність. Цього року Pro Max стає ще більшим, тепер із 6,9-дюймовим дисплеєм Super Retina OLED із плавною частотою оновлення 120 Гц. Apple Intelligence дебютує, покращуючи користувацький досвід з більш інтуїтивною взаємодією з Siri і поліпшеними можливостями пошуку в додатку Photos.
Характеристики:
- Застарілий, але преміальний дизайн
- Управління камерою і кнопка дії можуть бути корисними інструментами
- Уся необхідна продуктивність
- Відмінні камери, особливо для відео
Nothing Phone 2
Nothing Phone 2 не схожий на жоден інший смартфон, який ми коли-небудь бачили, завдяки прозорій задній панелі та кумедним і корисним індикаторам Glyph. Чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 забезпечує швидку продуктивність навіть для мобільних ігор, екран яскравий і чіткий, а камери показують солідні результати.
Характеристики:
- Крутий футуристичний дизайн
- Гліфи — це весело і корисно
- Працює цілий день без підзарядки і навіть більше
Asus Zenfone 11 Ultra
Asus вирішила піти по великому шляху зі своїм Zenfone 11 Ultra, але тут є щось більше, ніж просто розмір. Це повноцінний флагман з елегантним, але стриманим виглядом, який суперечить його преміальним характеристикам. До них відносяться топовий чіп Snapdragon 8 Gen 3, надійна система камер і яскравий дисплей з високою частотою оновлення.
Характеристики:
- Чудовий і чуйний дисплей
- Відмінна продуктивність і час автономної роботи
- Напрочуд хороші камери
OnePlus Open
OnePlus вибився з колії зі своїм першим складним телефоном, піднявши планку того, яким має бути складаний телефон. Конструкція легка, екран кришки просторий і яскравий, внутрішня складка майже непомітна, а система з трьох камер, налаштована Hasselblad, — найкраща з тих, що ми бачили на будь-якому складному телефоні.
Характеристики:
- Чудовий час автономної роботи та продуктивність
- Великий екран дуже легко налаштовується
- Відмінна камера за стандартами складних пристроїв
Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro
Остання складна модель Google, Pixel 9 Pro Fold, замінює Pixel Fold 2023 року, стартова ціна становить 1800 доларів. Вона оснащена великим 8-дюймовим внутрішнім дисплеєм Super Actua, 6,3-дюймовим зовнішнім дисплеєм і працює на новому чипі Tensor G4 з 16 ГБ оперативної пам'яті та системою безпеки Titan M2. Тепер вона доступна в більшій кількості країн, включно з Канадою, Індією та Австралією.
Характеристики:
- Тонше, легше, красивіше
- Чисте програмне забезпечення
- Чудовий дисплей
Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.