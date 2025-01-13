Стануть безпечнішими та ефективнішими: знайдено рішення проблем твердотільних батарей

Завдяки новій технології ASSB від Microvast акумулятори можуть працювати при напругах, недосяжних для традиційних конструкцій, стверджує виробник.

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Американський виробник акумуляторних батарей Microvast оголосив про важливу віху в розробці своєї технології True All-Solid-State Battery (ASSB), яка може призвести до появи безпечніших і ефективніших твердотільних акумуляторів з більшою щільністю енергії. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на порталі Business Wire.

Повідомляється, що на відміну від звичайних літій-іонних або напівтвердих акумуляторів, ASSB використовує біполярну архітектуру стекування, яка забезпечує внутрішні послідовні з'єднання в межах одного осередку акумулятора.

За даними компанії, біполярна конструкція значно скорочує кількість взаємозв'язків між осередками, модулями і пакетами. Це спрощує загальну архітектуру системи і підвищує як енергоефективність, так і експлуатаційну безпеку.

Що нова технологія повністю виключає рідкі електроліти, що дає змогу одному осередку досягати десятків вольт або вище залежно від конкретних потреб застосування. Завдяки цьому батареї можуть працювати при напругах, недосяжних для традиційних конструкцій.

"Наша інновація в галузі твердотільних акумуляторів є значним кроком уперед у розв'язанні реальних проблем безпеки та ефективності", — заявив генеральний директор Microvast Ян Ву.

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У прес-релізі йдеться про те, що технологія ASSB відкриває нові можливості в розробці індивідуальних осередків. Завдяки гнучкому форм-фактору та конфігурації напруги твердотільні батареї Microvast можуть бути виготовлені на замовлення відповідно до конкретних енергетичних та об'ємних вимог.

"Ця гнучкість у конструкції осередків дає нам змогу розв'язувати нові завдання в таких галузях, як передова робототехніка і компактні енергетичні системи", — додав технічний директор Microvast Веньцзюань Маттіс.

Нагадаємо, дослідники зі Швейцарської Федеральної лабораторії матеріалознавства, сертифікації та технологій (Empa) розробили грибковий акумулятор, який можна надрукувати на 3D-принтері.

Зі свого боку дослідницька група з Інституту Пауля Шеррера (PSI) розробила новий процес, який може підвищити ефективність літій-іонних акумуляторів.