Samsung випустить твердотільну батарею з рекордною щільністю енергії: що відомо

Компактні твердотільні акумулятори Samsung можуть використовуватися в гаджетах, що вимагають гнучкої форми, таких як фітнес-трекер Galaxy Ring.

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Компанія Samsung планує у 2025 році випустити твердотільну оксидну батарею з рекордною щільністю енергії. Про це пише портал Notebookcheck з посиланням на заяву президента Samsung Electro-Mechanics Чан Док Хена.

Чан Док Хен підтвердив, що твердотільна батарея готова згідно з планом, і вона досягла найвищої щільності енергії і, отже, співвідношення ємності до розміру в галузі. У виданні вважають, що мова може йти про щільність енергії в 500 Вт-год/кг.

Повідомляється, що Samsung готується поставити перші малогабаритні прототипи повністю твердотільних батарей у 2025 році. Компанія також позначила 2027 рік як крайній термін для їх впровадження в електромобілі.

Як зазначають автори статті, оскільки твердотільна батарея Samsung ґрунтується на оксиді та залишається стабільною, невеликі елементи з цією технологією можна використовувати в портативних ґаджетах, які потребують гнучкої форми, наприклад, у фітнес-трекері Galaxy Ring.

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У виданні підкреслили, що крім рекордно високої щільності енергії та ємності, технологія твердотільних акумуляторів Samsung має ще одну дуже важливу перевагу, а саме дешевше масове виробництво.

Нагадаємо, вчені армії США розробили технологію створення надтонкого захисного шару, який покращує продуктивність цинкового акумулятора.

Зі свого боку вчені з Аргоннської національної лабораторії (ANL) Міністерства енергетики США розробили нову конструкцію електроліту, яка може підвищити щільність енергії, знизити вартість і збільшити термін служби літій-сірчаних батарей.