"Тонше за людську волосину": вчені знайшли спосіб поліпшити цинкові акумулятори

За словами вчених, нова технологія батарей може використовуватися у військовій техніці, електромобілях, портативній електроніці та інших системах.

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Група дослідників із Науково-дослідної лабораторії Командування з розвитку бойових спроможностей армії США (DEVCOM ARL) розробила процес обробки багатовалентних металевих електродів кислотним розчином, унаслідок чого створюється надтонкий захисний шар, який покращує продуктивність цинкового акумулятора. Про це йдеться на офіційному сайті армії США.

Повідомляється, що метод включає нанесення кислотного розчину на металевий електрод акумулятора з подальшим контрольованим процесом сушіння, який створює спеціалізований тонкий захисний шар.

"Цей швидкий, комерційно вигідний процес обробки створює унікальний міжфазний шар, який є тоншим за людську волосину, але водночас істотно впливає на роботу цинкових батарей, що перезаряджаються. Для солдатів це в кінцевому підсумку може означати більш надійне і довговічне живлення для їхнього основного обладнання", — заявив хімік з DEVCOM ARL доктор Тревіс Поллард.

Керівник групи з передачі технологій Енн-Марі Мартін зазначила, що нова технологія акумуляторів може використовуватися всюди: від військової техніки до електромобілів. Серед потенційних сфер застосування:

військові системи зберігання енергії;

портативна електроніка;

електромобілі;

мережеве зберігання енергії;

передові системи оборони;

портативні енергетичні рішення.

Нагадаємо, група вчених з Аргоннської національної лабораторії (ANL) Міністерства енергетики США розробила нову конструкцію електроліту, яка може підвищити щільність енергії, знизити вартість і збільшити термін служби літій-сірчаних акумуляторів.

Також повідомлялося, що американський виробник акумуляторних батарей Microvast оголосив про нову віху в розробці своєї технології ASSB, яка може призвести до появи безпечніших і ефективніших твердотільних акумуляторів із більшою щільністю енергії.