"Тоньше человеческого волоса": ученые нашли способ улучшить цинковые аккумуляторы

По словам ученых, новая технология батарей может использоваться в военной технике, электромобилях, портативной электронике и прочих системах.

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Группа исследователей из Научно-исследовательской лаборатории Командования по развитию боевых возможностей армии США (DEVCOM ARL) разработала процесс обработки многовалентных металлических электродов кислотным раствором, в результате чего создается сверхтонкий защитный слой, который улучшает производительность цинкового аккумулятора. Об этом говорится на официальном сайте армии США.

Сообщается, что метод включает нанесение кислотного раствора на металлический электрод аккумулятора с последующим контролируемым процессом сушки, который создает специализированный тонкий защитный слой.

"Этот быстрый, коммерчески выгодный процесс обработки создает уникальный межфазный слой, который тоньше человеческого волоса, но при этом существенно влияет на работу перезаряжаемых цинковых батарей. Для солдат это в конечном итоге может означать более надежное и долговечное питание для их основного оборудования", — заявил химик из DEVCOM ARL доктор Трэвис Поллард.

Руководитель группы по передаче технологий Энн-Мари Мартин отметила, что новая технология аккумуляторов может использоваться повсюду: от военной техники до электромобилей. Среди потенциальных сфер применения:

военные системы хранения энергии;

портативная электроника;

электромобили;

сетевое хранение энергии;

передовые системы обороны;

портативные энергетические решения.

Напомним, группа ученых из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) Министерства энергетики США разработала новую конструкцию электролита, которая может повысить плотность энергии, снизить стоимость и увеличить срок службы литий-серных аккумуляторов.

Также сообщалось, что американский производитель аккумуляторных батарей Microvast объявил о новой вехе в разработке своей технологии ASSB, которая может привести к появлению более безопасных и эффективных твердотельных аккумуляторов с большей плотностью энергии.