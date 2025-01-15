Литий-серные батареи могут стать эффективнее, дешевле и долговечнее: что сделали ученые

Исследователи создали инновационную добавку для электролита, котора эффективно смягчает известные проблемы литий-серных аккумуляторов.

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Группа ученых из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) Министерства энергетики США разработала новую конструкцию электролита, которая может повысить плотность энергии, снизить стоимость и увеличить срок службы литий-серных аккумуляторов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ANL.

Литий-серные аккумуляторы считаются одной из наиболее перспективных альтернатив литий-ионным. Однако эти батареи не лишены недостатков, включая короткий срок службы из-за нежелательной миграции полисульфидных ионов, а также неравномерное распределение и возникновение химических реакций внутри системы.

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали инновационную добавку для электролита, которая образует пленку как на аноде, так и на катоде, подавляя челночный эффект, повышая стабильность ячейки и способствуя созданию ионной транспортной "магистрали" по всему электроду. Такая конструкция также минимизирует растворение серы и повышает однородность реакции, позволяя использовать добавки, которые ранее считались несовместимыми.

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"Добавка, называемая добавкой кислоты Льюиса, представляет собой соль, которая реагирует с полисульфидными соединениями, образуя пленку по всему электроду. Главное — обеспечить незначительную реакцию для формирования пленки, а не непрерывную реакцию, которая расходует материал и снижает плотность энергии", — объяснил один из авторов исследования Гуйлианг Сюй.

Чтобы проверить концепцию, ученые сравнили свой электролит с добавкой к обычному электролиту, используемому в литий-серных батареях. Исследование показало, что новая конструкция эффективно смягчает известные проблемы, а также улучшает перенос ионов. Это было подтверждено рентгеновскими методами.

Ученые испытали новую добавку в ходе эксперимента с синхротронным рентгеновским излучением Фото: Аргоннская национальная лаборатория

"Мы считаем, что благодаря дальнейшей оптимизации и разработке серных электродов аккумуляторы Li-S смогут достичь более высокой плотности энергии и лучшей общей производительности, что будет способствовать их коммерческому внедрению", — заявил Гуйлианг Сюй.

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В свою очередь исследователи из Швейцарской Федеральной лаборатории материаловедения, сертификации и технологий (Empa) разработали грибковый аккумулятор, который можно напечатать на 3D-принтере.