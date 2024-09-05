Новые цинковые батареи работают в 10 раз дольше: ученые нашли новую технологию

Новые водные цинковые батареи способны обеспечить более чем вдвое большую емкость, чем литий-ионные аналоги.

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Ученые из Корейского института энергетических исследований (KIER) научились делать цинковые батареи экологически чистыми по сравнению с литий-ионными батареями, которые используют летучие жидкие электролиты. Об этом пишет ресурс Interesting Engineering.

Эти батареи используют воду в качестве электролита. Их новаторская технология производства электродов эффективно контролирует образование дендритов в водно-цинковых батареях. Ранее считалось, что литий-ионных батарей станет намного меньше, ведь производители теперь стремятся к качеству, а не количеству.

Также в новой разработке аккумулятор сохраняет 80% своей емкости даже после 3000 циклов. В обычных водно-цинковых батареях образование дендритов приводит к снижению емкости до уровня ниже 80% после 300 циклов заряда-разряда.

"Мы стремимся внести свой вклад в коммерциализацию водяных батарей с помощью дальнейших исследований, которые стандартизируют и систематизируют разработанные электроды" — сообщила команда ученых.

Этого удалось достичь из-за того, что исследователи предотвратили образование дендритов и обнаружили, что аккумулятор сохраняет 80% своей емкости даже после 3000 циклов зарядки-разрядки.

Чтобы достичь лучшей в мире емкости 60 мАч/см², исследовательская группа успешно контролировала осаждение цинка. Долговечность технологии удалось обеспечить с помощью масштабных испытаний производительности батареи. Они превышали 3000 циклов, и подтвердили ее применимость к электродам большой площади размером 64 см².

Ранее мы писали о том, чем опасны литиевые батареи и как пользоваться, чтобы не взрывались. Нужно следить за тем, чтобы гаджеты не перегревались, особенно в жару, иначе они могут загореться вместе с жильем.