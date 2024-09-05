Нові цинкові батареї працюють в 10 разів довше: вчені знайшли нову технологію

Нові водні цинкові батареї здатні забезпечити більш ніж вдвічі більшу місткість, ніж літій-іонні аналоги.

Related video

Вчені з Корейського інституту енергетичних досліджень (KIER) навчились робити цинкові батареї екологічно чистими, як порівняти з літій-іонними батареями, які використовують летючі рідкі електроліти. Про це пише ресурс Interesting Engineering.

Ці батареї використовують воду як електроліт. Їхня новаторська технологія виробництва електродів ефективно контролює утворення дендритів у водно-цинкових батареях. Раніше вважалось, що літій-іонних батарей стане набагато менше, адже виробники тепер прагнуть якості, а не кількості.

Також у новій розробці акумулятор зберігає 80% своєї місткості навіть після 3000 циклів. У звичайних водно-цинкових батареях утворення дендритів призводить до зниження місткості до рівня нижче 80% після 300 циклів заряду-розряду.

"Ми прагнемо зробити свій внесок у комерціалізацію водяних батарей за допомогою подальших досліджень, які стандартизують і систематизують розроблені електроди" — повідомила команда вчених.

Цього вдалось досягти через те, що дослідники запобігли утворенню дендритів і виявили, що акумулятор зберігає 80% своєї місткості навіть після 3000 циклів заряджання-розряджання.

Щоб досягти найкращої у світі місткості 60 мАг/см², дослідницька група успішно контролювала осадження цинку. Довговічність технології вдалось забезпечити за допомогою масштабних випробувань продуктивності батареї. Вони перевищували 3000 циклів, і підтвердили її застосовність до електродів великої площі розміром 64 см².

Раніше ми писали про те, чим небезпечні літієві батареї і як користуватися, щоб не вибухали. Потрібно стежити за тим, щоб гаджети не перегрівалися, особливо у спеку, інакше вони можуть спалахнути разом із житлом.