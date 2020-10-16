Очень приятно, царь. Зачем Зеленскому "политическая кастрация" Верховной Рады

Зачем президент спрашивает о сокращении состава Рады до 300 депутатов? Кстати, именно этот вопрос я предугадал с точностью, как только Зеленский громко заявил о всенародном опросе.

Зеленский самоутверждается за счет "кастрации" парламента. Институциональный "секвестр" Рады всегда был излюбленной забавой желающих самовластвовать единолично украинских президентов. Хорошо так отстроиться от вечной народной нелюбви к мохнатым "боярам".

Не каннабис и Будапештский меморандум являются краеугольной повесткой. Первый — скорее, мобилизационная предвыборная фишка, чтобы привлечь молодежь на участки. Второй — больше, как оправдание неудачной политики в направлении мира.

В центре опросника поместят именно вопрос о 300 депутатах. И его горячо поддержат.

Пикантность ситуации в том, что процесс этот уже давно запущен. Конституционный суд уже признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (сокращение количества депутатов с 450 до 300 и закрепление пропорциональной системы выборов) таким, который соответствует Конституции, правда, с оговорками.

Ну, а далее, 4 февраля этого года, Рада 236 голосами приняла в первом чтении этот проект изменений Конституции. Кстати, недостающие голоса уже тогда "Слуге народа" подкинула ОПЗЖ. (35 "штыков").

Во втором чтении данный проект должен быть принял на следующей очередной сессии, т.е. той, которая началась в сентябре этого года. И проголосовать нужно 300 голосами. А таким количеством Зеленский не обладает. Поэтому Офису президента нужен еще и некий "железный козырь" от имени народа, которым можно будет перекрыть вспышку непослушания парламентариев в данном вопросе. Непослушания, которое в любом случае возникнет из-за желания повысить ставки в игре и заработать на торгах.

С другой стороны, а не было бы логичным спросить народ перед стартом процесса "обезжиривания" Рады, а не на финальном этапе? По-моему, это самое прозаичное доказательство PR-искусственности технологии президентского опроса под аккомпанемент местных выборов.

Каденция каждого украинского президента состоит из двух этапов. На первом этапе он — альфа-генератор и проводник парламентских голосований, на втором — всего лишь председательствующий в большом торге за парламентским столом, где элитный компромисс побеждает самовластие.

Вопрос по 300 депутатам — это именно точка перехода президента Зеленского с первого этапа во второй. Посмотрим, удастся ли ему то, что не удалось Леониду Кучме в 2000 году.

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Публикуется с согласия автора.