На выход. Зачем команде Зеленского нужна отставка Разумкова

Что в результате отставки главы Верховной Рады могут потерять "слуги", а Дмитрий Разумков — найти.

"Мировоззренческий конфликт", "сложная производственная ситуация", "некомандная игра" — так в последние дни говорят представители власти об отношениях спикера Дмитрия Разумкова с депутатами монобольшинства и Офисом президента. В кулуарах парламента все чаще обсуждают возможную отставку главы ВР. Формальный повод — нежелание выносить в зал законопроект об олигархах, который принципиально важен для президента Владимира Зеленского. Реальный — длящийся около года конфликт между "слугами" и президентом с одной стороны и спикером — с другой. Его причина: демонстрация самостоятельности главы ВР.

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На дистанции

Дмитрий Разумков дистанцируется от Офиса президента, не действует, как большинство, а порой переходит к нему в оппозицию. Об этом впервые громко заговорили осенью 2020-го во время конституционного кризиса. Тогда Разумков раскритиковал президентский законопроект о Конституционном Суде, а спустя несколько месяцев оказался единственным из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны, отказавшимся поддержать санкции против соратника Виктора Медведчука, Тараса Козака, и его трех телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZIK. Вот и сейчас Разумков демонстрирует свою позицию по законопроекту об олигархах, отправив его в Венецианскую комиссию, хотя лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия просил этого не делать.

Разумков может стать лидером политсилы, которая на последующих выборах наберет 5–7% и войдет в парламент политтехнолог Виктор Бобыренко

"Очевидно, что Разумков демонстрирует свою субъектность в политике, нежелание играть роль второго плана при наличии только одного главного актера", — не сомневается Виктор Бобыренко, политтехнолог. По его словам, за два года работы глава ВР выстроил ровные отношения со всеми фракциями, его все чаще называют компромиссной политической фигурой.

В самостоятельности спикера нет ничего нового. Такие же амбиции появлялись у большинства тех, кто находился в кресле главы украинского парламента. Так, Александр Мороз и Владимир Литвин пытались использовать Раду как стартовую площадку для парламентских и президентских выборов, но безуспешно. Теперь попытка за Разумковым.

Дмитрий Разумков в поисках команды

Как и у любого спикера, у Разумкова больше слабых сторон, чем сильных. Эксперты говорят о недостаточных финансовых ресурсах, ограниченной медиаподдержке, а также несформированной политической команде. "Сейчас спикер собирает союзников — общается с мэром Киева Виталием Кличко, главой фракции "Голос" Ярославом Железняком", — замечает Олег Постернак, политолог, не исключая, что к союзу присоединится бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Многие думают, что Разумков не способен продолжить самостоятельную политическую карьеру, но это ошибочное представление. Разумков может стать лидером политсилы, которая на последующих выборах наберет 5–7% и войдет в парламент", — уверен Бобыренко. По его словам, даже если Разумкову придется покинуть кресло спикера, он будет народным депутатом, так что в игре останется. На него уже ориентируются около 20 народных депутатов, в том числе глава Комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак, с которым Разумков посещал школы, а также глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Они входят в условную группу Разумкова.

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"У него есть и электоральная ниша, которую может за собой закрепить. Это те, кому надоела четверка тузов — Зеленский, Порошенко, Бойко и Тимошенко, — кто в них разочаровался. Разумков сейчас действует так, как Зеленский в начале 2019 года, — не делает резких заявлений, чтобы не поссориться ни с одной из электоральных групп. Он хочет выглядеть как красивый мальчик, который хорошо говорит", — поясняет политтехнолог и прогнозирует, что вскоре появится новый политический проект. Но чтобы он стартовал, необходима громкая история, например уход от "слуг" Разумкова. Эксперты допускают, что спикер воспользовался конфликтом и по собственной инициативе сделал его более публичным, заявив, что нардепам предлагают деньги, чтобы те проголосовали за его отставку. Он также добавил, что не будет держаться за должность и если парламентарии проявят инициативу, готов для этого оперативно выдать подписные листы.

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Правда, политолог Владимир Фесенко, близкий к Офису президента, не уверен, что Разумков хочет действовать активно.

"Заявление Разумкова о том, что якобы предлагают деньги по кадровым вопросам, — это стратегия самозащиты, — считает он. — Соответствующие заявления звучали в 2016-­м от Арсения Яценюка, и вообще о деньгах часто вспоминают при рассмотрении лоббистских или конфликтных законопроектов. Но эти заявления ни разу не подтвердились. Скорее всего, никаких фактологических подтверждений не будет и в этот раз".

С мыслями о рейтингах

"Мне неприятно слушать, что конфликт вышел наружу. Мы будем общаться с господином спикером лично, делать выводы и информировать общество", — так прокомментировал противостояние главы ВР и "Слуги народа" Давид Арахамия, председатель фракции СН. Эти слова о непубличных коммуникациях с Разумковым могут свидетельствовать о том, что в Офисе президента еще не решили, как действовать дальше.

С одной стороны, отставка Разумкова как никогда близка. С другой — она несет риски, история может негативно сказаться на команде президента.

Во-первых, потому, что Разумкову удастся забрать часть голосов у монобольшинства.

Во-вторых, "слуги" рискуют рейтингом — Разумков ассоциируется с "зелеными", возглавлял список партии на парламентских выборах, имеет хорошие личные показатели в соцопросах.

В-третьих, сложно прогнозировать, какая волна критики обрушится на Офис президента, если Разумков откажется молчать. Кроме того, на Банковой не уверены, что за его отставку удастся набрать 226 голосов. Возможно, вопрос решило бы ситуативное большинство, но поскольку следующим после него будут рассматривать законопроект об олигархах, против которого высказались почти все фракции, то даже такой сценарий сомнителен.

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По такой причине власть пока прекратила разговоры об отставке Разумкова и пытается повлиять на него с помощью назначения нового главы аппарата Верховной Рады, место которого вакантно более года. На должность "слуги" предложили сразу трех кандидатов — Вячеслава Штучного, ранее занимавшего эту позицию, а также действующих нардепов от "Слуги народа" Александра Копыленко и Павла Фролова.

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"Мы предложили, посмотрим, как отреагирует на это письмо спикер. Я бы лично поддержала кандидатуру Штучного, ведь он уже показал себя отличным руководителем аппарата ВР, а двух мощных депутатов Флорова и Копыленко "терять" не хочется", — комментирует Юлия Гришина от "Слуги народа". Напомним, что Штучного уволили летом прошлого года после конфликта со спикером. Выяснилось, что тот якобы следил за действиями Разумкова и докладывал о них на Банковую. В июле ­2020-го Штучный написал заявление об увольнении, которое одобрила ВР, вскоре Зеленский назначил его первым замначальника Управления госохраны. Но без Разумкова главу аппарата ВР назначить невозможно. Кандидатуру по регламенту может предлагать только действующий спикер, он ныне на больничном.

"Это давление, — говорит политолог Виктор Таран. — "Слугам" важно получить контроль над руководителем аппарата, который осуществляет оперативное управление секретариатом парламента, организовывает работу парламентских комитетов, увольняет и назначает членов комитетов, обеспечивает финансовую работу парламента, руководит каналом "Рада", отвечает за организацию международных связей, в том числе за направление законопроектов на рассмотрение Венецианской комиссии. Фактически это "шея", соединяющая "голову", Разумкова, с "телом" — аппаратом. Если это будет человек не спикера, последний теряет полноценный контроль над организацией парламентской работы". Таран уверен, что ключевая идея инициативы — ослабить Разумкова и по возможности предпринять еще одну попытку убедить спикера стать более лояльным к просьбам Владимира Зеленского.