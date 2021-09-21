В шаге от отставки. Приведет ли конфликт Разумкова и Зеленского к их политическому разводу

За отставленным Арсеном Аваковым пришел черед Разумкова?

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О значении личности, точнее, персоны, в нашей политике известно всем. Поэтому с интересом понаблюдал за Согласительным советом ВР, который произошел после публичного наезда на спикера Рады Дмитрия Разумкова со стороны его первого зама Руслана Стефанчука и лидера фракции "Слуг" Давида Арахамии.

Понятно, что этот наезд произошел не просто по разрешению, а по прямой команде президента Зеленского, здесь одного лишь Андрея Ермака явно было бы недостаточно. А это значит, что политическая ревность и страх соперничества у Владимира Зеленского уже зашкаливают.

Потому что поводом послужил, в общем-то, малозначимый поступок Разумкова, своим решением отправившего злополучный "антиолигархический" законопроект в Венецианскую комиссию. Вопреки желанию президента, строящего на этом законе свой пиар.

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Сейчас Разумков на самоизоляции в связи с ковидом. Но он изыскал любопытную форму — провел Согласительный совет в форме видеоконференции, оставив Стефанчуку лишь функцию подсчета голосов. Это буквально прямым текстом означает: Руслан Алексеевич, не спеши занять мое кресло, я его еще не освободил.

Давно писал, что Разумкову рано или поздно придется определяться, с кем он.

Конечно же, ему было бы удобнее определяться на патриотической теме вроде непризнания "формулы Штайнмайера". Но приходится на куда более сомнительной — псевдоборьбе с олигархатом.

Пока окончательных слов не сказано и последних шагов не сделано. Но конфликт спикера с президентом явно назревает. Свидетельствует об этом и то, что Юлия Тимошенко с ее опытом, на том же совещании уже напрямую апеллировала именно к Разумкову, как к некоему объективному персонажу от власти.

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Пока не могу утверждать ничего определенного насчет самостоятельной политической карьеры Разумкова. Неясно даже, состоится ли она в принципе.

Но, несомненно одно: готовность Дмитрия Александровича подняться из окопа под обстрел и во всеуслышание заявить: "А король-то голый!" гораздо важнее, чем верные соратники и даже ресурс для своей политической силы.

Когда это делать и делать ли вообще, может решить только он сам.

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