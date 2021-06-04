Список Зеленского. Появится ли в Украине почетное звание "реестровый олигарх"?

Много лет последовательно выступаю за уничтожение фактически всевластной неконституционной институции, каковой у нас стал олигархат. Поэтому с интересом и вниманием ознакомился с текстом "антиолигархического" законопроекта от Владимира Зеленского на сайте Рады.

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Теперь вот не знаю — смеяться или плакать. Потому что одновременно не умею.

Ну, допустим, что вездесущий, но безответственный (потому что коллективный орган) СНБО внесет кого-то в этот самый олигархический реестр. И разошлет сей реестр по всем закуткам планеты. И кто станет всерьез реагировать на такую писульку?

Потому что за границей наши олигархи функционируют по-белому, создают рабочие места, налоги платят — уважаемые люди, словом. А тут цидулка какая-то, даже не от суда, а с пятничного шоу в офисе президента…

Хотя в Украине собственность олигархов на виду, от налогов они прячутся, но власть их не трогает. Потому что взасос сотрудничает — иначе, откуда конверты на голосование за всякие хотелки ВАЗа с его окружением?

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То есть, наша власть с олигархами вась-вась про общие делишки трут, а власти других стран призывает бороться, да? Это даже не по-одесски, это еще хитропопее…

Вы решили запретить реестровым олигархам финансировать партии, политиков и выборы? Да замечательно просто! Вот только как-то упустили, что такое финансирование идет теневым путем, оно запрещено уже действующими законами — пользуйтесь, пресекайте! Что мешает? А, не хотите выйти на финансирование "Слуги народа"… Та ото ж. Но тогда и новый закон не поможет.

А насчет обязанности госруководителей немедленно докладывать о любых контактах с олигархами — это именно смех сквозь слезы. Помнится, в советские времена на секретном Южмаше была подобная практика: секретоноситель обязан был докладывать КГБ о контактах с иностранцами, даже если они просто сидели за соседним столиком в ресторане гостиницы.

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И это работало! Потому что если не доложил, а тебя засекли, то легко можно было получить реальный срок на лесоповал в неуютной тайге. Однако в рассматриваемом законопроекте — никаких последствий.

Вот, допустим, запроторит Владимир Зеленский своего недруга Петра Порошенко в реестр олигархов (справедливо, кстати!). А про контакты с ПАПом на сайте СНБО никто докладывать не захочет. Хотя бы потому, что некоторые до сих пор считают его не вороватым олигархом, а бескорыстным спасителем отечества.

И что ждет этих отщепенцев? Общественное порицание от "Бигус-инфо"?

Принципиальный вопрос: как быть с тем, что о коррупционных схемах зачастую договариваются не сами олигархи и топ-чиновники, а их доверенные лица, которые, конечно, ни в какие реестры не попадут?

И уж чистый смех вызывает отличный фарсовый скетч в виде статьи законопроекта под номером 10: "Безупречная деловая репутация". Это о покупателях СМИ.

Например, СНБО будет считать репутацию бизнесмена плохой, если на него наложены санкции этого самого СНБО. Который накладывает санкции на всех, кто заслуживает, и кто просто угодил под раздачу, вне зависимости от их реального вреда для Украины.

Очень удобно: сам приговоры выношу и сам караю!

Или вот такой пассаж: нельзя, мол, покупать СМИ за деньги неизвестного происхождения. Так это изначально, по действующему законодательству нельзя! И не только СМИ, а ничего нельзя за теневые деньги покупать! "Слуги" об этом что, не слышали?!

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Именно потому, что нельзя, у крупной покупки у нас всегда две части: одна — белая и пушистая, но мизерная, а вторая — большая, реальная, но с офшора на офшор.

Не верю, что взрослые люди могут понаписывать в законопроект этакой оторванной от жизни дурни иначе, как в виде откровенного стеба и издевательства.

А так — замечательный "Кодекс строителя антиолигархизма" от "95 квартала" получился!

Будет такой закон работать, если за деньги обилеченных олигархов его таки протянут через зал? Не будет, разумеется. Но, как повод для поговорить с олигархами насчет "Не хочешь проблем — плати: копеечки в бюджет, реальные деньги во властный общак", такой закон вполне годится.

Кстати, а олигархам с безупречной деловой репутацией нагрудный знак выдавать будут? А он дает право на бесплатный проезд в метро и маршрутках?

Нет? А тогда, какой смысл?

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