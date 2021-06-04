Список Зеленського. Чи з'явиться в Україні почесне звання "реєстровий олігарх"?

Багато років послідовно виступаю за знищення фактично всевладної неконституційної інституції, якою у нас став олігархат. Тому з інтересом та увагою ознайомився з текстом "антиолігархічного" законопроекту від Володимира Зеленського на сайті Ради.

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Тепер от не знаю — сміятися чи плакати. Тому що одночасно не вмію.

Ну, припустимо, що всюдисуща, але безвідповідальна (бо колективний орган) РНБО внесе когось в цей самий олігархічний реєстр. І розішле цей реєстр по всіх закутках планети. І хто буде всерйоз реагувати на таку цидулку?

Тому що за кордоном наші олігархи функціонують по-білому, створюють робочі місця, податки платять — шановні люди, словом. А тут цидулка якась, навіть не від суду, а з п'ятничного шоу в офісі президента...

Хоча в Україні власність олігархів на виду, від податків вони ховаються, але влада їх не чіпає. Тому що взасос співпрацює — інакше, звідки конверти на голосування за всякі забаганки ВАЗу з його оточенням?

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Тобто, наша влада з олігархами вась-вась про загальні справи труть, а влади інших країн закликає боротися, так? Це навіть не по-одеськи, це ще більш хитрожопо...

Ви вирішили заборонити реєстровим олігархам фінансувати партії, політиків і вибори? Так чудово просто! Ось тільки якось упустили, що таке фінансування йде тіньовим шляхом, воно заборонене вже чинними законами — користуйтеся, припиняйте! Що заважає? А, не хочете вийти на фінансування "Слуги народу"... Та ото ж. Але тоді й новий закон не допоможе.

А щодо обов'язку держкерівників негайно доповідати про будь-які контакти з олігархами — це власне сміх крізь сльози. Пам'ятається, в радянські часи на секретному Південмаші була подібна практика: таємниценосіям зобов'язаний був доповідати КДБ про контакти з іноземцями, навіть якщо вони просто сиділи за сусіднім столиком у ресторані готелю.

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І це працювало! Бо якщо не доповів, а тебе засікли, то легко можна було отримати реальний термін на лісоповал у незатишній тайзі. Однак у законопроекті, що розглядається, — ніяких наслідків.

Ось, припустимо, запроторить Володимир Зеленський свого недруга Петра Порошенка до реєстру олігархів (справедливо, до речі!). А про контакти з ПОПом на сайті РНБО ніхто доповідати не захоче. Хоча б тому, що деякі до цих пір вважають його не злодійкуватим олігархом, а безкорисливим рятівником вітчизни.

І що чекає цих відщепенців? Громадський осуд від "Бігус-інфо"?

Принципове питання: як бути з тим, що про корупційні схеми часто домовляються не власне олігархи і топ-чиновники, а їх довірені особи, які, звичайно, ні в які реєстри не потраплять?

І вже чистий сміх викликає відмінний фарсовий скетч у вигляді статті законопроекту під номером 10: "Бездоганна ділова репутація". Це про покупців ЗМІ.

Наприклад, РНБО вважатиме репутацію бізнесмена поганою, якщо на нього накладені санкції цього власне РНБО. Яка накладає санкції на всіх, хто заслуговує, і хто просто потрапив під роздачу, незалежно від їхньої реальної шкоди для України.

Дуже зручно: сам вироки виношу і сам караю!

Або ось такий пасаж: не можна, мовляв, купувати ЗМІ за гроші невідомого походження. Так це спочатку, за чинним законодавством не можна! І не тільки ЗМІ, а нічого не можна за тіньові гроші купувати! "Слуги" про це що, не чули?!

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Саме тому, що не можна, у великої покупки у нас завжди дві частини: одна — біла і пухнаста, але мізерна, а друга — велика, реальна, але з офшору на офшор.

Не вірю, що дорослі люди можуть понаписувати в законопроект такої собі відірваної від життя дурні якось інакше, як у вигляді відвертого стьобу і знущання.

А так — чудовий "Кодекс будівельника антиолігархізму" від "95 кварталу" вийшов!

Чи буде такий закон працювати, якщо за гроші олігархів із квитками його таки протягнуть через зал? Не буде, певна річ. Але, як привід для поговорити з олігархами щодо "Не хочеш проблем — плати: копієчки в бюджет, реальні гроші у владний "общак"", такий закон цілком годиться.

До речі, а олігархам із бездоганною діловою репутацією нагрудний знак видаватимуть? А він дає право на безкоштовний проїзд у метро і маршрутках?

Ні? А тоді, який сенс?

Першоджерело.