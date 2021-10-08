"У меня день рождения, я люблю дешевые подарки", — Разумков о своей отставке (видео)

Экс-спикера не пригласили на заседание "Слуги народа" для обсуждения возможной неудовлетворительной работы, а голосование за отставку проходило с нарушением закона.

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков уверен, что мог дольше оставаться на своей должности, если был более "конструктивным" и мог уступать своим принципам. Об этом внефракционный нардеп рассказал в интервью ВВС.

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Журналист поинтересовался, как Дмитрий Разумков сам себе объясняет отставку с должности спикера Верховной Рады и почему отстранение произошло именно сейчас.

"Завтра у меня день рождения (8 октября — ред.). Говорят, что это (отставка — ред.) мне подарок… Нормальный подарок, я люблю дешевые подарки… Я мог спокойно оставаться главой Верховной Рады, если бы я был более "конструктивным" и человеком, который готов уступать своим принципам, человеком, который не занимает четкую позицию по определенным вопросам, был более удобным для некоторых коллег, я бы спокойно был дальше главой Верховной Рады", — утверждает Дмитрий Разумков.

Внефракционный нардеп посетовал, что его не пригласили на заседание фракции "Слуги народа" и не объяснили, что нардепов монобольшинства не удовлетворяло в его работе на должности спикера. Разумков напомнил, что главу Рады могут отозвать только из-за неудовлетворительной работы.

"Это (отставка — ред.) произошло с нарушением закона. Коллеги меня провоцировали и даже в этом кабинете мне говорили: "После этого ты можешь пойти в суд". Я не буду идти в суд, я не буду бороться за должность, я буду бороться за идеи, с которыми мы шли на эти должности", — добавил экс-спикер Верховной Рады.

Журналист отметил, что среди представителей СМИ ходит простая версия отставки Дмитрия Разумкова — "спикер разонравился Зеленскому". Внефракционный нардеп не согласился с таким утверждением и добавил, что он "не сто фунтов, чтобы нравиться всем".

Дмитрий Разумков также предположил, что президент Владимир Зеленский устал слышать точки зрения, которые не сбегаются с его.

"Это плохо (устал слышать чужие точки зрения — ред.). Я без личностей к Владимиру Александровичу. Это плохо, потому что нужно слышать критику. Критика должна быть адекватной и конструктивной, критика помогает тебе двигаться вперед", — добавил бывший глава парламента.

[ + – ] Дмитрий Разумков рассказал, почему его отправили в отставку

Ранее Фокус сообщал, что Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.

Дмитрий Разумков также назвал голосование за свою отставку сознательной провокацией, поскольку народные депутаты знали, что нарушают регламент Верховной Рады.

После голосования в Верховной Раде Дмитрий Разумков заявил, что никогда не был другом Владимиру Зеленскому. Экс-спикер отметил, что его с президентом объединяли только рабочие отношения, а у Владимира Зеленского могут быть друзья по "Кварталу 95".