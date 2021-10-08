"У мене день народження, я люблю дешеві подарунки", — Разумков про свою відставку (відео)

Ексспікера не запросили на засідання "Слуги народу" для обговорення можливої незадовільної роботи, а голосування за відставку проходило з порушенням закону.

Ексспікер Ради Дмитро Разумков упевнений, що міг довше залишатися на своїй посаді, якщо був більш "конструктивним" і міг поступатися своїми принципами. Про це позафракційний нардеп розповів в інтерв'ю ВВС.

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Журналіст поцікавився, як Дмитро Разумков сам собі пояснює відставку з посади спікера Верховної Ради і чому відсторонення відбулося саме зараз.

"Завтра в мене день народження (8 жовтня — ред.). Кажуть, що це (відставка — ред.) мені подарунок ... Нормальний подарунок, я люблю дешеві подарунки ... Я міг спокійно залишатися головою Верховної Ради, якби я був більш "конструктивною" людиною, яка готова поступатися своїми принципами, людиною, яка не займає чітку позицію з певних питань, був би більш зручним для деяких колег, я б спокійно був далі головою Верховної Ради", — стверджує Дмитро Разумков.

Позафракційний нардеп поскаржився, що його не запросили на засідання фракції "Слуги народу" і не пояснили, що нардепів монобільшості не задовольняло в його роботі на посаді спікера. Разумков нагадав, що голову Ради можуть відкликати тільки через незадовільну роботу.

"Це (відставка — ред.) відбулося з порушенням закону. Колеги мене провокували і навіть у цьому кабінеті мені говорили: "Після цього ти можеш піти в суд". Я не буду йти до суду, я не буду боротися за посаду, я буду боротися за ідеї, з якими ми йшли на ці посади", — додав ексспікер Верховної Ради.

Журналіст зазначив, що серед представників ЗМІ ходить проста версія відставки Дмитра Разумкова — "спікер перестав подобатися Зеленському". Позафракційний нардеп не погодився з таким твердженням і додав, що він "не сто фунтів, щоб подобатися всім".

Дмитро Разумков також припустив, що президент Володимир Зеленський втомився чути точки зору, що не збігаються з його.

"Це погано (втомився чути чужі точки зору — ред.). Я без особистостей до Володимира Олександровича. Це погано, бо треба чути критику. Критика повинна бути адекватною і конструктивною, критика допомагає тобі рухатися вперед", — додав колишній голова парламенту.

[ + – ] Дмитро Разумков розповів, чому його відправили у відставку

Раніше Фокус повідомляв, що Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ та ЄС.

Дмитро Разумков також назвав голосування за свою відставку свідомою провокацією, оскільки народні депутати знали, що порушують регламент Верховної Ради.

Після голосування у Верховній Раді Дмитро Разумков заявив, що ніколи не був другом Володимира Зеленського. Ексспікер зазначив, що його з президентом об'єднували тільки робочі відносини, а у Володимира Зеленського можуть бути друзі з "Кварталу 95".