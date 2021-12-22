Усик, паралимпийцы и "Большое строительство": главные достижения страны по мнению украинцев

В ТОП-5 важных успехов Украины в 2021 году, как показывают результаты соцопроса, украинцы также отнесли расширение услуг в "Дии" и старт вакцинации от коронавируса.

Украинцы назвали победу боксера Александра Усика, успех паралимпийской сборной в Токио и проект "Большое строительство" главными достижениями страны в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который проводила социологическая группа "Рейтинг".

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Так, респондентам из списка предлагали выбрать не более трех главных достижений Украины в 2021 году.

35% опрошенных граждан сказали, что победа боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа является самым важным успехом страны в текущем году.

На втором месте расположился успех украинских паралимпийцев на Олимпиаде в Токио — 32%, а ТОП-3 замыкает проект "Большое строительство" — 31%.

Среди главных достижений страны опрошенные респонденты также отметили расширение услуг в приложении "Дия", старт масштабной вакцинации населения от коронавируса и выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 — 21%, 19% и 18% соответственно.

[ + – ] Украинцы в соцопросе назвали главные достижения страны в 2021 году

Также социологическая группа "Рейтинг" решила определить настроения и ожидания украинцев относительно политической, экономической и социальной ситуаций в стране.

14% опрошенных респондентов заявили, что ощущения уверенности в будущем у них "существенно или скорее улучшились". 30% граждан ответили, что их позиция не изменилась, а 53% — выбрали пункты "вероятно или существенно ухудшились".

12% граждан сообщили социологам, что политическая ситуация в стране в целом улучшилась, 21% — не изменилась, 63% — "вероятно или существенно ухудшилась".

У 9% опрошенных респондентов материальное состояние семьи "значительно или скорее улучшилось", у 40% — без изменений, а 50% отметили ухудшение ситуации с финансами.

8% граждан заявили, что экономическая ситуация в стране "существенно или скорее улучшилась", 18% не заметили никаких изменений, а 70% — не заметили положительных моментов и выбрали пункты "существенно или скорее ухудшилась".

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Данные о соцопросе "Рейтинга": исследование проводилось в период с 16 по 18 декабря во всех областях Украины методом телефонного интервью, при котором использовался компьютер (CATI). В соцопросе участвовали 2500 респондентов старше 18 лет, а ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала свежие президентские рейтинги политиков. За кандидатуру Владимира Зеленского на предстоящих выборах свои голоса готовы отдать 24,2% граждан. Глава государства в рейтинге почти в два раза опережает пятого президента Петра Порошенко — за него планируют проголосовать 13,7% опрошенных респондентов.

А 20 декабря результаты своего социологического опроса представипла компания SOCIS, бенефициаром которой является один из политтехнологов Петра Порошенко. Согласно данным исследования, Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы поддержать 16,7% граждан, а пятого президента — 12,3%.