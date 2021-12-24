Почти 85% украинцев не верят, что переговоры Зеленского с Путиным вернут Крым и Донбасс, — опрос

Каждый второй опрошенный респондент также считает реальной угрозу полномасштабного вторжения России в Украину зимой-весной 2022 года.

Подавляющее большинство украинцев сомневается, что прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина вернут Украине оккупированные территории. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии c 13 по 16 декабря.

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В частности, 84,4% опрошенных респондентов не верят, что прямой диалог Владимира Зеленского с главой страны-агрессора Владимиром Путиным приведут к возвращению Крыма. 10,7% граждан допустили подобный сценарий, а 4,9% респондентов не смогли или отказались отвечать.

66,3% человек не верят, что прямые переговоры поспособствуют возвращению оккупированного Донбасса, а 25,9% — респондентов уверены в успехе такого формата диалога.

[ + – ] Большинство украинцев не верит в возвращение Крыма и Донбасса после переговоров Зеленского с Путиным

В ходе соцопроса у граждан также поинтересовались, как они воспринимают концентрацию российских войск на границе с Украиной и считают ли, что Россия может решиться на полномасштабное вторжение зимой-весной 2022 года.

49,2% опрошенных граждан считают реальной угрозу начала широкомасштабных боевых действий со стороны РФ. А 41,4% респоендентов сомневаются, что Кремль пойдет на вторжение в Украину.

[ + – ] Почти половина украинцев верят, что РФ может вторгнуться в Украину

В рамках исследования КМИС также выяснил настроения среди украинцев относительно вступления в ЕС и НАТО. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по интеграции Украины в Евросоюз, 67,1% граждан прогосовали "за". 21,6% опрошенных респондентов выбрали бы пункт "против".

59,2% среди всех граждан поддержали бы вступление Украины в НАТО, а против интеграции в Североатлантический Альянс проголосовали бы 28,1% респондентов.

[ + – ] Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО

57,8% граждан, как свидетельствуют данные соцопроса КМИС, уверены, что власти Украины недостаточно прилагают усилий для предотвращения полномасштабного вторжения РФ. 27,1% респондентов считают, что дипломатических и оборонных действий хватает в условиях российской агрессии, а 15,1% — не смогли ответить на вопрос социологов.

[ + – ] Власти Украины не прилагают максимум усилий для предотвращения вторжения РФ

Данные о соцпросе КМИС: исследование проводилось с 13 по 16 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1203 респондента старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% — для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, 22 декабря группа "Рейтинг" опубликовала результаты соцопроса. Исследование показало, что президентский рейтинг Владимира Зеленского почти вдвое выше, чем у пятого президента Петра Порошенко. Главу государства на выборах готовы поддержать 24,2% избирателей, а нардепа от "Европейской солидарности" — 13,7%.

Также группа "Рейтинг" публиковала результаты исследования, в котором украинцы назвали самые главные достижения Украины в 2021 года. По мнению опрошенных граждан, победа Александра Усика над Энтони Джошуа, выступление украинских паралимпийцев в Токио и программа "Большое строительство" являются главными успехами нашей страны в уходящем году.