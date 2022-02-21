Зеленський лише на 1,3% випереджає Порошенка в президентському рейтингу, — соцопитування SOCIS

57,4% опитаних громадян також проти того, щоб чинний президент і партія "Слуга народу" залишалися у владі після наступних виборів.

23,7% українців готові підтримати чинного главу держави Володимира Зеленського на президентських виборах, якби вони відбулися найближчої неділі. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIS з 11 по 16 лютого, бенефіціаром якої є політтехнолог Петра Порошенка Ігор Гринів.

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Під час соцдослідження, яке проводилося методом телефонного інтерв'ю (CATI) з використанням планшетів, опитали 2 000 респондентів.

Згідно з результатами, президентський рейтинг Володимира Зеленського у лютому 2022 року становить 17,1%, а п'ятого президента Петра Порошенка — 15,8%. У ТОП-5, за даними компанії SOCIS, також потрапили народні депутати Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Дмитро Разумков — 6,7%, 6,1% та 5,9% відповідно.

[ + – ] Зеленського на президентських виборах готові підтримати 23,7% українців

У другому турі президентських виборів, якби до нього вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко, кандидатуру чинного глави держави готові підтримати 51% опитаних респондентів. За нардепа від фракції "Європейська солідарність" готові проголосувати 49%.

[ + – ] У другому турі президентських виборів Зеленського підтримають 51% українців

Чинного главу держави Володимира Зеленського на президентських виборах, якби вони відбулися найближчої неділі, готові підтримати 23,7% опитаних українців, а Петра Порошенка — 21,9%. Ще 9,3% респондентів готові віддати свої голоси за Юлію Тимошенко, за Юрія Бойка — 8,5%, а за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 8,2%.

[ + – ] Динаміка рейтингів кандидатів у президенти України

Антирейтинг кандидатів у президенти України, як стверджує компанія SOCIS, очолює чинний глава держави Володимир Зеленський із показником 31,8%. На другому місці опинився нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" Юрій Бойко — 31,7%, а на третьому — Петро Порошенко з 30,2%.

[ + – ] Антирейтинг кандидатів у президенти очолив Володимир Зеленський

Результати соцопитування компанії SOCIS також свідчать про те, що найвищий рейтинг серед українців має партія "Європейська солідарність" — 16,4%. На другому місці розташувалася президентська політсила "Слуга народу" з показником 11,5%, а ТОП-3 замикає ОПЗЖ — 7,6%.

Якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, партію Петра Порошенка готові підтримати 23,2% опитаних респондентів. 16,2% українців свої голоси віддадуть за "Слугу народу", 10,7% — за "Опозиційну платформу — За життя".

[ + – ] 23,2% українців готові підтримати під час виборів партію "Європейська солідарність"

[ + – ] 23,2% українців готові підтримати під час виборів партію "Європейська солідарність"

Респондентам у процесі соціологічного дослідження також поставили питання, чи хотіли б вони, щоб президент Володимир Зеленський і його політсила "Слуга народу" продовжили керувати країною після наступних виборів.

57,4% українців дали категоричну відповідь "Ні", а 17,8% громадян підтримали б такий сценарій. Також 20,2% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором, а майже 5% вибрали пункт "важко відповісти/відмовляюся відповідати".

[ + – ] 57,4% українців не хочуть, щоб Володимир Зеленський і "Слуга народу" залишалися при владі

Дані про соцопитування компанії SOCIS, бенефіціаром якої є політтехнолог Петра Порошенка Ігор Гринів: дослідження проводилося з 11 по 16 лютого, під час якого методом телефонного інтерв'ю (CATI) з використанням планшетів опитали 2 000 респондентів віком від 18 років. Середня тривалість одного опитування склала 12 хвилин, а статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) — +/-2,4%.

Нагадаємо, 1 лютого Центр Разумкова опублікував підсумки свіжого соцопитування, за результатами якого чинного главу держави Володимира Зеленського на виборах готові підтримати 26%. Слідом за ним йде народний депутат від фракції ЄС Петро Порошенко з результатом у 24,2%.

Наприкінці січня Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження, щоб з'ясувати настрої українців за умов можливого нападу РФ на Україну. Майже 50% опитаних респондентів вірять, що Росія може здійснити повномасштабне вторгнення у нашу країну.