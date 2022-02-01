Порошенко майже наздогнав Зеленського у президентському рейтингу, — опитування Центру Разумкова

Розрив у голосах між нинішнім главою держави Володимиром Зеленським та лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком становить 1,8% на користь першого.

П'ятий президент Петро Порошенко посилив позиції у президентському рейтингу порівняно з попереднім соцопитуванням Центру Разумкова. Якби вибори пройшли найближчим часом, за нього готові проголосувати 16,2% опитаних або 24,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, йдеться на сайті центру досліджень.

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Нинішній президент Володимир Зеленський набирає трохи більше народних симпатій, ніж його опонент Петро Порошенко: підтримати главу держави наразі готові 17,4% опитаних чи 26% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. Третє місце рейтингу посідає лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко — її підтримують 6,9% та 10,3% відповідно.

Ексспікер Верховної Ради та лідер об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков набирає 5,5% та 8,2% голосів.

Наступними у списку йдуть кандидати опозиції: по 4,7% усіх респондентів або по 7,0% тих, хто має намір брати участь у виборах і визначився з вибором, проголосували б за співголову "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка та екснардепа, лідера партії "Наші" Євгена Мураєва.

Лідер партії "Сила та честь" Ігор Смешко набрав 8,1 та 3,6% відповідно; експрем'єр-міністр Володимир Гройсман — 2,1% та 3,1%; колишній лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко 1,3% та 2%; голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук 1,1% та 1,6%. Останнім у списку опинився лідер "Свободи" Олег Тягнибок — за нього готові віддати голоси 0,6% усіх опитаних та 0,9% тих, хто зібрався голосувати та визначився з вибором.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із ймовірністю 0,95.

У попередньому опитуванні Центру Разумкова Петро Порошенко набрав 11% та 16% симпатій, а Володимир Зеленський – 17,5% та 24%. Якщо говорити про другий тур, за п'ятого президента готові були голосувати 50,1% людей, а за Зеленського – 49,9%.