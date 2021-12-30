Порошенко в другому турі мінімально обійшов би Зеленського, — опитування

Опитування соціологів показало, що якби президентські вибори проходили зараз, то колишнього гаранта підтримали б 50,1% людей. А Володимира Зеленського — 49,9%

Якби найближчим часом проходили вибори глави держави, президент Володимир Зеленський отримав би в першому турі 17,5% голосів усіх опитаних або 24% тих, хто точно голосуватиме. Його конкурент, п'ятий президент Петро Порошенко, набирає відповідно 11% та 16% симпатій, про що свідчать результати опитування Центру Разумкова та Фонду Демократичних ініціатив ім. І. Кучеріва.

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Якщо говорити про другий, вирішальний тур виборів, куди проходять лише два кандидати, тут лідерство дісталося б Петру Порошенку. Він набрав би на 0,2% голосів більше, ніж Зеленський — 50,1%. Останній, зі свого боку, отримав би 49,9% народних симпатій.

Натомість Зеленський, згідно з опитуванням, точно випереджає в другому турі свого опонента, опозиційного нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка. За нинішнього президента проголосували б 25,8% усіх опитаних або 63,1% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. Бойко набирає відповідно 17% та 36,9%.

Також є статистика порівняння голосів за Володимира Зеленського й ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Якщо говорити про другий тур виборів, перший набирає 22% голосів усіх опитаних або 43,6% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. Разумков — відповідно 30,1% та 56,4%.

У разі виходу в другий тур Володимира Зеленського та лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, за нинішнього президента проголосували б 23,9% усіх опитаних або 53,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Тимошенко за таким же принципом 22,1% та 46,5%.

Нагадаємо, згідно з нещодавнім опитуванням "Рейтингу" Володимир Зеленський — лідер президентських виборів, а Петро Порошенко посідає другу позицію.