Порошенко во втором туре минимально обошел бы Зеленского, - опрос

Опрос социологов показал, что если бы президентские выборы проходили сейчас, то бывшего гаранта поддержали бы 50,1% людей. А Владимира Зеленского – 49,9%

Если бы в ближайшее время проходили выборы главы государства, президент Владимир Зеленский получил бы в первом туре 17,5% голосов всех опрошенных или 24% тех, кто точно будет голосовать. Его конкурент, пятый президент Петр Порошенко, набирает соответственно 11% и 16% симпатий, о чем свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и Фонда Демократических инициатив им. И. Кучерива.

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Если говорить о втором, решающем туре выборов, куда проходят только два кандидата, здесь лидерство досталось бы Петру Порошенко. Он набрал бы на 0,2% голосов больше, чем Зеленский — 50,1%. Последний, в свою очередь, обрел бы 49,9% народных симпатий.

Зато Зеленский, согласно опросу, точно опережает во втором туре своего оппонента, оппозиционного нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко. За нынешнего президента проголосовали бы 25,8% всех опрошенных или 63,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Бойко набирает соответственно 17% и 36,9%.

Также есть статистика сравнения голосов за Владимира Зеленского и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Если говорить о втором туре выборов, первый набирает 22% голосов всех опрошенных или 43,6% тех, кто примет участие в выборах и определился. Разумков — соответственно 30,1% и 56,4%.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, за нынешнего президента проголосовали бы 23,9% всех опрошенных или 53,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. За Тимошенко по такому же принципу 22,1% и 46,5 %.

Напомним, согласно недавнему опросу "Рейтинга" Владимир Зеленский — лидер президентских выборов, а Петр Порошенко занимает вторую позицию.