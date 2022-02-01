Порошенко почти догнал Зеленского в президентском рейтинге, - опрос Центра Разумкова

Разрыв в голосах между нынешним главой государства Владимиром Зеленским и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко составляет 1,8% в пользу первого.

Пятый президент Петр Порошенко усилил позиции в президентском рейтинге по сравнению с предыдущим соцопросом Центра Разумкова. Если выборы прошли бы в ближайшее время, за него готовы проголосовать 16,2% опрошенных или 24,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, говорится на сайте центра исследований.

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Нынешний президент Владимир Зеленский набирает чуть больше народных симпатий, чем его оппонент Петр Порошенко: поддержать главу государства сейчас готовы 17,4% опрошенных или 26% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Третье место рейтинга занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — ее поддерживают 6,9% и 10,3% соответственно.

Экс-спикер Верховной Рады и лидер объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков набирает 5,5% и 8,2% голосов.

Следующими в списке идут кандидаты оппозиции: по 4,7% всех респондентов или по 7,0% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с выбором проголосовали бы за сопредседателя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко и экс-нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева.

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко набрал 8,1 и 3,6% соответственно; экс-премьер-министр Владимир Гройсман — 2,1% и 3,1%; бывший лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко 1,3% и 2%; глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук 1,1% и 1,6%. Последним в списке оказался лидер "Свободы" Олег Тягнибок — за него готовы отдать голоса 0,6% всех опрошенных и 0,9% тех, кто собрался голосовать и определился с выбором.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

В предыдущем опросе Центра Разумкова Петр Порошенко набрал 11% и 16% симпатий, а Владимир Зеленский — 17,5% и 24%. Если говорить о втором туре, за пятого президента готовы были голосовать 50,1% людей, а за Зеленского – 49,9%