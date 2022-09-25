Володимир Зеленський став найвпливовішим євреєм року, – The Jerusalem Post

На думку укладачів рейтингу, Володимир Зеленський змінив світовий устрій так, як не спостерігалося з часів падіння залізної завіси наприкінці 1980-х років.

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44-річний президент України Володимир Зеленський став найвпливовішим євреєм 2022 року за версією видання The Jerusalem Post, до якого увійшли 50 людей. Фото глави держави винесено на головну сторінку.

Автори рейтингу зазначають, що до війни фігуру політика, який зіграв президента в ситкомі "Слуга народу" і в реальному житті став президентом, багато хто всерйоз не сприймав, але російське вторгнення 24 лютого моментально прикуло до нього увагу всієї планети, оскільки подібне випробування зазнали небагато лідерів у сучасний світ.

"Його стійкість і відвага стали легендарними і принесли йому порівняння з Вінстоном Черчиллем. Мало доказів того, що він справді сказав: "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі", коли президент США Джо Байден запропонував евакуювати його з Києва, але здавалося, що він це сказав, і цього було достатньо, щоб цитата стала вірусною", — йдеться в публікації.

Фото: The Jerusalem Post

The Jerusalem Post зазначає, що Зеленський "змінив світовий устрій так, як не спостерігалося з часів падіння "залізної завіси" наприкінці 1980-х років, налаштувавши майже весь західний світ проти Росії та її могутнього президента Володимира Путіна". Як підсумок: Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО, щодо Росії, її вищих посадових осіб та промисловості введено безпрецедентні санкції США та Євросоюзу, а американська зброя, яка досі не призначена для експорту в Україну, відправлена до Києва.

"Багато в чому це заслуга Зеленського, який за допомогою витонченого використання засобів масової інформації та дипломатії змусив світ діяти небаченим десятиліттями способом", — пише видання і тут же наводить приклад цитати президента США Джо Байдена про колегу з України.

"Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, більш згуртовані, рішучіші і цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом. За підтримки США та наших союзників і партнерів він залишив свій слід в історії і довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ зрештою здійснить демократичне майбутнє, якого він так довго хотів".

Володимир Зеленський народився в єврейській родині, а батька його діда та трьох братів було вбито під час Голокосту. У підлітковому віці йому запропонували стипендію на навчання в Ізраїлі, від якої батько змусив його відмовитися. Пізніше він одружився з українкою, яка не має єврейського коріння, а його діти були хрещені.

Той факт, що Зеленський був євреєм, не грав жодної ролі у його передвиборчій кампанії 2019 року, і сам кандидат применшив це, заявивши, що "те, що я єврей, — це приблизно 20 питання серед моїх характеристик". Але коли розпочалася війна, а Росія заявляла про плани "денацифікації" України, він та інші українські лідери та представники запитували, як його країна може бути нацистською державою, якщо її очолює президент-єврей.

На другому місці у рейтингу 50 найвпливовіших євреїв — прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, а замикає трійку лідерів прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Vogue. Її знімала легендарна Енні Лейбовіц, яка спеціально прилетіла до Києва.