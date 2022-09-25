Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем года, – The Jerusalem Post

По мнению составителей рейтинга, Владимир Зеленский изменил мировой порядок так, как не наблюдалось со времен падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов.

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44-летний президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем 2022 года по версии издания The Jerusalem Post, в который вошли 50 человек. Фото главы государства вынесено на главную страницу.

Авторы рейтинга отмечают, что до войны фигуру политика, сыгравшего президента в ситкоме "Слуга народа" и в реальной жизни ставшего президентом, многие всерьез не воспринимали, но российское вторжение 24 февраля моментально приковало к нему внимание всей планеты, поскольку подобному испытанию подверглись немногие лидеры в современном мире.

"Его стойкость и отвага стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем. Мало доказательств того, что он действительно сказал "мне нужны боеприпасы, а не такси", когда президент США Джо Байден предложил эвакуировать его из Киева, но казалось, что он что-то сказал, и этого было достаточно, чтобы цитата стала вирусной", – говорится в публикации.

Фото: The Jerusalem Post

The Jerusalem Post отмечает, что Зеленский "изменил мировой порядок так, как не наблюдалось со времен падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов, настроив почти весь западный мир против России и ее могущественного президента Владимира Путина". Как итог: Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, в отношении России, ее высших должностных лиц и промышленности введены беспрецедентные санкции США и Евросоюза, а американское оружие, до сих пор не предназначенное для экспорта в Украину, отправлено в Киев.

"Во многом это заслуга Зеленского, который с помощью изощренного использования средств массовой информации и дипломатии заставил мир действовать невиданным десятилетиями способом", – пишет издание и тут же приводит в пример цитату президента США Джо Байдена о коллеге из Украины.

"Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплочены, более решительны и более целеустремленны, чем когда-либо в последнее время. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ в конечном итоге осуществит демократическое будущее, которого он так долго желал".

Владимир Зеленский родился в еврейской семье, а отец его деда и трое братьев были убиты во время Холокоста. В подростковом возрасте ему предложили стипендию для обучения в Израиле, от которой отец заставил его отказаться. Позже он женился на украинке, которая не имеет еврейских корней, а его дети были крещены.

Тот факт, что Зеленский был евреем, не играл никакой роли в его предвыборной кампании 2019 года, и сам кандидат преуменьшил это, заявив, что "то, что я еврей, – это примерно 20-й вопрос среди моих характеристик". Но когда началась война, а Россия заявляла о планах "денацификации" Украины, он и другие украинские лидеры и представители спрашивали, как его страна может быть нацистским государством, если ее возглавляет президент-еврей.

На втором месте в рейтинге 50 самых влиятельных евреев – премьер-министр Израиля Яир Лапид, а замыкает тройку лидеров премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Напомним, Елена Зеленская появилась на обложке Vogue. Ее снимала легендарная Энни Лейбовиц, которая специально прилетела в Киев.