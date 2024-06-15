Коли в Україні може завершитися війна та що для цього потрібно: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно, щоб світ разом вирішив, що таке справедливий мир, та як його можна досягти. На його думку, основою є статус ООН.

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Російська Федерація отримає план щодо завершення війни в Україні тоді, коли він лежатиме на столі, буде погоджений усіма та прозорим для народів. За словами президента Володимира Зеленського, потрібно зробити так, аби на другому Саміті миру зафіксували завершення війни. Про це він повідомив під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.

Він зазначив, що Росію не запросили на Саміт, адже якби Москва була зацікавлена в мирі — то не було б війни. Президент переконаний, що потрібно, аби світ вирішив разом, що означає справедливий мир, та як він може бути досягнутий. Зеленський переконаний, що статус ООН є основою.

"А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії таким чином, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, наразі розпочинається цей шлях. Він вважає, що потрібно разом довести, що "об’єднаний світ є світом миру", тим, який знає, як правильно діяти.

Нагадаємо, 15 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити РФ свій мирний план. Він вважає, що це може статися під час другого Саміту миру.

У ЗМІ розповіли, що на Саміті миру у Швейцарії були присутні журналісти з російських інформаційних агентств та видань. Зокрема, вони мають обмежений доступ до певних заходів, проте серед запрошених є представники пропагандистських росЗМІ.