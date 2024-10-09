Формула мира будет готова уже в следующем месяце: Зеленский раскрыл первый пункт (видео)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина пытается завершить войну справедливо. В то же время он признал, что РФ дипломатии избегает.

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Украина пытается закончить войну, развязанную Россией, "справедливым способом". Об этом во время совместной пресс-конференции на третьем саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в Хорватии 9 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский о Формуле мира — с 18:09

"С июля мы работаем над Формулой мира, и в ноябре она уже будет вся готова со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира", — отметил он.

Украинский лидер признал, что возникает вопрос, как заставить Кремль участвовать в мирном саммите и придерживаться Формулы мира.

"Сейчас Россия избегает честной и откровенной дипломатии. И именно поэтому мы в Украине разработали план мероприятий, способный исправить ситуацию между текущей ситуацией и будущим Саммитом мира", — объяснил он.

Зеленский заверил, что украинский план обеспечит достижение "надежной стабильности", лишив РФ возможности продолжать угрозы Европе. Он рассказал, что стратегию уже презентовали США, а теперь показывают всем остальным партнерам.

Президент сообщил, что первый пункт плана касается нехватки геополитической уверенности в Европе. Украина предлагает вариант, как ситуацию исправить. В частности, это касается и усиления НАТО.

"Это позволит обеспечить Путину геополитическое поражение", — добавил он.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявлял, что украинский план победы должен быть представлен ко второму Саммиту мира, чтобы "принудить Россию к дипломатическому окончанию войны".

В Reuters 9 октября проинформировали, что Украина стремится, чтобы до конца 2024 года состоялся второй Саммит мира и в нем приняла участие Россия.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров 7 октября объявил условия, на которых РФ готова завершить войну в Украине. В частности, предложение Кремля включает уступки в территориях и отказ от вступления в НАТО.