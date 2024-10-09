Формула миру буде готова вже наступного місяця: Зеленський розкрив перший пункт (відео)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна намагається завершити війну справедливо. Водночас він визнав, що РФ дипломатії уникає.

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Україна намагається закінчити війну, розв’язану Росією, "у справедливий спосіб". Про це під час спільної пресконференції на третьому саміті "Україна — Південно-Східна Європа" в Хорватії 9 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський про Формулу миру — з 18:09

"З липня ми працюємо над Формулою миру, і в листопаді вона вже буде вся готова з усіма умовами, в яких прописане справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру", — зазначив він.

Український лідер визнав, що виникає питання, як змусити Кремль брати участь у мирному саміті та дотримуватись Формули миру.

"Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. І саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити становище між поточною ситуацією і майбутнім Самітом миру", — пояснив він.

Зеленський запевнив, що український план забезпечить досягнення "надійної стабільності", позбавивши РФ можливості продовжувати погрози Європі. Він розповів, що стратегію вже презентували США, а тепер показують усім іншим партнерам.

Президент повідомив, що перший пункт плану стосується браку геополітичної впевненості в Європі. Україна пропонує варіант, як ситуацію виправити. Зокрема, це стосується й посилення НАТО.

"Це дозволить забезпечити Путіну геополітичну поразку", — додав він.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявляв, що український план перемоги має бути представлений до другого Саміту миру, щоб "примусити Росію до дипломатичного закінчення війни".

У Reuters 9 жовтня проінформували, що Україна прагне, щоб до кінця 2024 року відбувся другий Саміт миру і в ньому взяла участь Росія.

Водночас голова МЗС РФ Сергій Лавров 7 жовтня оголосив умови, на яких РФ готова завершити війну в Україні. Зокрема, пропозиція Кремля включає поступки у територіях та відмову від вступу в НАТО.