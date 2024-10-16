Зеленський покаже план перемоги Верховній Раді: ЗМІ дізналися 5 пунктів і 3 секретних доповнення

За словами журналістів, план, який глава держави представлятиме депутатам і народу, складається з п'яти пунктів і трьох додатків. Так, 2 пункти будуть військовими, а решта — геополітичний, економічний і військово-політичний. При цьому останній пункт буде реалізовано вже в післявоєнному майбутньому.

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Уже в середу 16 жовтня президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Верховної Ради. Він представить план перемоги, з яким уже кілька тижнів знайомить міжнародних партнерів. З деякими подробицями плану ознайомилися журналісти "Главкому".

Зазначається, що про дату виступу президента, який буває в парламенті тільки "по великих святах", було повідомлено заздалегідь, хоча зазвичай "з міркувань безпеки" навіть час звичайних засідань Верховної Ради приховано.

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Зеленський представить план перемоги України у Верховній Раді, — радник керівника ОП

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, що основні акценти вже зрозумілі, однак Зеленський додасть деталей, які говоритимуть, що це за програма примусу Росії до миру.

Подоляк заявив, що план перемоги передбачає запит на отримання більшої кількості далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow. А також дозвіл на використання цих ракет для ураження військових об'єктів у глибині Росії. Однак цей пункт поки що не знаходить відгуку в західних еліт.

Джерела, наближені до президента, заявили журналістам, що план, який глава держави представлятиме депутатам і народу, складається з п'яти пунктів і трьох додатків. Так, 2 пункти будуть військовими, а решта — геополітичний, економічний і військово-політичний. При цьому останній пункт буде реалізовано вже в післявоєнному майбутньому.

Що стосується доповнень, як повідомив портал, то вони секретні. Однак відомо, що два з них — військові, а одне стосується економіки.

При цьому, як ідеться в матеріалі, з додатками ознайомлені США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.

За словами журналістів, Офіс президента планує використати появу президента в парламенті ширше, ніж просто звіт перед депутатами. Так, Зеленський звертатиметься через Верховну Раду до українського народу. Він хоче пояснити йому подальшу стратегію України у війні.

Журналісти зазначили, що презентація відбудеться не на дуже вдалому тлі. Так, цього місяця мало відбутися ключове засідання у форматі "Рамштайн" за участю американського президента Джо Байдена, однак через вибори та ураган у Штатах його було перенесено на невизначений термін. Водночас на засіданні Україна та партнери мали визначити спільні кроки та бачення посилення тиску на РФ.

Як на анонс виступу Зеленського відреагували народні депутати

За словами журналістів, опозиція вже висловила претензії. Так, опоненти Зеленського незадоволені тим, що президент оголошує свій план перед українським парламентом за залишковим принципом, коли його основні пункти "перемололи" в західних ЗМІ.

У "Європейській солідарності", як повідомляється, обурені ставленням ОП до парламенту. Депутатам не подобається, що президент узагалі не спілкується з парламентарями, і навіть тим, як їм повідомили про заплановане позачергове засідання.

"Сам факт, що президент представить цей план українському парламенту — це добре. З цього, ймовірно, потрібно було почати, але краще пізно, ніж ніколи", — заявив депутат Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що про заплановане позачергове засідання і виступ на ньому президента депутати дізналися взагалі від позаштатного радника глави ОП Сергія Лещенка.

При цьому, як повідомляється, у "Батьківщині" не бачать нічого дивного ні в призначенні позачергового засідання, ні в тому, що президент спершу презентував свій план Заходу, а потім уже парламентаріям.

Народний депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук зазначає, що дуже хотів почути щось змістовне і конкретне, що справді виглядало б як план дій України.

Журналісти зазначили, що "Слуги народу" коментують майбутнє засідання дуже обережно. Так, Марія Мезенцева взагалі відмовилася від коментаря "з міркувань безпеки", а Богдан Яременко запевняв "Главком", що взагалі не знає, що завтра має відбутися засідання.

Нагадаємо, глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Зеленський і РНБО не забороняли переговори з Росією. Указ президента України забороняє переговори лише з Володимиром Путіним, а не з Росією взагалі. Насамперед після довгого мовчання росіянам можуть вручити план перемоги Києва.