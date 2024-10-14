Зеленський представить план перемоги України у Верховній Раді, — радник керівника ОП

За словами Сергія Лещенка, президент України публічно презентує план перемоги у стінах парламенту вже у цю середу.

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У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Глава держави представить план перемоги. Про це повідомив у Telegram радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу — це публічне представлення плану перемоги", — написав він.

Фото: Скриншот

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що "план перемоги буде представлений публічно", однак не уточнив, коли саме.

План перемоги: що відомо

27 серпня під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" Володимир Зеленський заявив, що представить обом кандидатам у президенти США план перемоги України, однак подробиці глава держави розкривати не став.

Пізніше у вересні в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії Зеленський повідомив, що цей план складається з чотирьох пунктів, а також одного додаткового, що буде необхідний Україні після закінчення війни.

Нагадаємо, 24 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги, який включає військову та дипломатичну складові.

Наприкінці вересня президент України під час візиту до США представив план перемоги Джо Байдену, Камалі Гарріс, Дональду Трампу і Конгресу США. Минулого тижня під час європейського турне план був презентований лідерам Великої Британії, Франції, Італії та Німеччині, а також генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.