Зеленский представит план победы Украины в Верховной Раде, — советник руководителя ОП
По словам Сергея Лещенко, президент Украины публично представит план победы в стенах парламента уже в эту среду.
В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Глава государства представит план победы. Об этом сообщил в Telegram советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
"Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление плана победы", — написал он.
В вечернем обращении Зеленский сообщил, что "план победы будет представлен публично", однако не уточнил, когда именно.
План победы: что известно
27 августа во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что представит обоим кандидатам в президенты США план победы Украины, однако подробности глава государства раскрывать не стал.
Позже в сентябре в интервью американскому журналисту Фариду Закарии Зеленский сообщил, что этот план состоит из четырех пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны.
Напомним, 24 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы, который включает военную и дипломатическую составляющие.
В конце сентября президент Украины во время визита в США представил план победы Джо Байдену, Камале Харрис, Дональду Трампу и Конгрессу США. На прошлой неделе во время европейского турне план был презентован лидерам Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.