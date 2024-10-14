Зеленский представит план победы Украины в Верховной Раде, — советник руководителя ОП

По словам Сергея Лещенко, президент Украины публично представит план победы в стенах парламента уже в эту среду.

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В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Глава государства представит план победы. Об этом сообщил в Telegram советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

"Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление плана победы", — написал он.

Фото: Скриншот

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что "план победы будет представлен публично", однако не уточнил, когда именно.

План победы: что известно

27 августа во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что представит обоим кандидатам в президенты США план победы Украины, однако подробности глава государства раскрывать не стал.

Позже в сентябре в интервью американскому журналисту Фариду Закарии Зеленский сообщил, что этот план состоит из четырех пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны.

Напомним, 24 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы, который включает военную и дипломатическую составляющие.

В конце сентября президент Украины во время визита в США представил план победы Джо Байдену, Камале Харрис, Дональду Трампу и Конгрессу США. На прошлой неделе во время европейского турне план был презентован лидерам Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.