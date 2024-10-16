За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, Україна має усвідомити причини початку війни, і тільки тоді вона зможе прийти до миру.

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"План перемоги" українського президента Володимира Зеленського продовжує план США про те, щоб воювати з Росією до останнього українця. Про це 16 жовтня заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське медіа "Смотри".

"Уже стільки тижнів ведеться мова про якийсь ефемерний мирний план. Найімовірніше, це той самий план американців воювати з нами до останнього українця, який тепер Зеленський закамуфлював і назвав "мирним планом", — заявив Пєсков.

За словами представника Кремля, Україна має усвідомити причини початку війни, і тільки тоді вона зможе прийти до миру.

"Якогось іншого плану там немає. Там може бути план, який може бути справді мирним — це усвідомлення "київським режимом" безперспективності тієї політики, яку вони проводять, і, скажімо так, протверезіти й усвідомити ті причини, які призвели до конфлікту навколо України, що зараз триває", — резюмував Пєсков.

"План перемоги" Зеленського

16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив "план перемоги" у стінах Верховної Ради. План складається з п'яти пунктів і трьох таємних вкладень.

За словами президента, цей документ дасть змогу Україні завершити війну не пізніше 2025 року. Фокус детально описав "план перемоги".