Північна Корея передає Путіну не лише зброю, а й людей для війни, — Зеленський (відео)

Українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей, заявив президент Володимир Зеленський. Це і працівники для заводів, і особовий склад для армії.

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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин надав Росії не лише зброю, але й людей. Таким чином російський лідер Володимир Путін фактично залучив КНДР до війни проти України, заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді під час презентації "плану перемоги" народним депутатам.

Українська розвідка, наголосив глава держави, фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей.

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"В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу", — зазначив Зеленський, пояснивши, що замість вбитих на війні росіян північнокорейські громадяни працюють на заводах у РФ.

Також вони є й особовим складом для російської армії.

"Фактично це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії", — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Верховної Ради України представив народним депутатам "план перемоги". Він складається з п'яти основних пунктів і трьох таємних доповнень.

На це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "план перемоги" українського президента Володимира Зеленського нібито продовжує план США про те, щоб воювати з Росією до останнього українця. За словами представника Кремля, Україна має усвідомити причини початку війни, і тільки тоді вона зможе прийти до миру.