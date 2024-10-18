"Страшно?": в МИД РФ опубликовали хвастливый пост о солдатах КНДР и быстро его удалили

В представительстве Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке прокомментировали отправку военных из Северной Кореи, но, видимо, осознали ошибку и быстро удалили новость.

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В МИД РФ прокомментировали новость, что Северная Корея могла отправить своих военных на войну в Украине. А потом удалили пост. Об этом пишет NEXTA Live и ряд других Telegram-каналов.

Солдаты КНДР на российском полигоне

В Telegram-канале представительства МИД РФ во Владивостоке опубликовали ссылку на статью южнокорейского агентства Yonhap, в которой со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи утверждается, что власти КНДР перебросили 1500 военных во Владивосток, чтобы их потом отправили на войну в Украину. Всего, по данным издания, будут отправлены 12 тысяч человек.

Оригинал поста Фото: Скриншот

В Южной Корее уверены, что северокорейские солдаты уже находятся на российских военных базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Как пишет Yonhap, скоро они отправятся на передовую. В МИД РФ перепостили новость об этом с ремаркой: "Страшно???".

Пост был быстро удален Фото: Скриншот

Но после того, как постом поделились другие Telegram-каналы, в том числе пропагандистский Mash, пост МИД РФ быстро удалили.

Пост МИД РФ успели перепостить другие Telegram-каналы Фото: Скриншот

Тем временем военные из Северной Кореи уже проходят учения в РФ. Очевидцы сняли, как они строем идут на полигон.

А OSINT-аналитики вычислили полигон в России, на котором тренируются солдаты из КНДР. Оказалось, что это полигон у села Сергеевка в Приморском крае, где дислоцируется 127-я МСД ВС РФ. От этого населенного пункта до границы с Северной Кореей менее 300 км.

Напомним, в Кремле официально не сообщали об отправке военных из Северной Кореи на войну в Украину. Но Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о стратегическом партнерстве. Он включает в себя положения о взаимной обороне в случае нападения извне и предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности", — сообщил Песков.

Тем временем КНДР внесла изменения в конституцию страны, впервые определив Южную Корею как "враждебное государство".